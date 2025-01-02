Республиканец честно ответил, имел ли Трамп тайную встречу с Путиным

В конце декабря 2024 года появилась информация о встрече Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Ею якобы должна была закончиться "горячая фаза" войны, но этого не произошло.

На самом деле среди республиканцев никто не говорил, что такая встреча планируется в ближайшее время. Об этом 24 Каналу рассказал общественный деятель, член Республиканской партии и президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус, отметив, что есть объяснение, почему она невозможна.

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Когда может состояться встреча Путина и Трампа

Если нет предпосылок и сигналов, что Владимир Путин согласится на условия Трампа – ни о какой встрече даже не стоит говорить. Новоизбранный президент США заявлял, что если сделка будет, то она не пойдет в ущерб национальным интересам Украины.

Трамп не согласится на "сдачу" Украины, этого ему никто не простит. Украина является сердцем Европы, местом, откуда начиналась Америка. Эмигранты из центра Европы создали это государство,

– сказал Борис Пинкус.

Конечно, Трамп не откажется поддерживать Украину, которая героически воюет не один год. К тому же США уже оказали очень много помощи, поэтому просто закрыть на все это глаза не получится.

Относительно прогнозов о завершении войны 30 декабря – они преждевременны. Этого не могло произойти, потому что предпосылок нет. Даже если Путин сейчас начнет посылать сигналы Трампу, это не означает, что американский президент сразу согласится с ним на встречу. Должна быть готовность главы Кремля слушать его требования и их принимать.

Вести эти переговоры может Кит Келлог. Он первым должен убедиться, что требования Трампа для защиты интересов Украины услышали. Но даже это не является гарантией, что дальше с Путиным встретится президент США. Во времена Второй мировой войны с Гитлером никто не встречался, потому что все понимали, что он убийца и преступник.

На встречу с Путиным Трамп пойдет только с позиции силы. Я не буду удивлен, если удастся договориться о "заморозке" войны на нынешней линии боестолкновения. Далее будут требования Трампа о буферной зоне, введение армии европейских стран и вооружение Украины,

– подчеркнул Борис Пинкус.

Вооружение необходимо, чтобы обезопасить территорию, которая останется под контролем Украины, а в будущем освободить все оккупированные области.