Насправді серед республіканців ніхто не говорив, що така зустріч планується найближчим часом. Про це 24 Каналу розповів громадський діяч, член Республіканської партії та президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зауваживши, що є пояснення, чому вона неможлива.

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Коли може відбутися зустріч Путіна і Трампа

Якщо немає передумов і сигналів, що Владімір Путін погодиться на умови Трампа – ні про яку зустріч навіть не варто говорити. Новообраний президент США заявляв, що якщо угода буде, то вона не піде на шкоду національним інтересам України.

Трамп не погодиться на "здачу" України, цього йому ніхто не пробачить. Україна є серцем Європи, місцем, звідки починалася Америка. Емігранти з центру Європи створили цю державу,

– сказав Борис Пінкус.

Звісно, Трамп не відмовиться підтримувати Україну, яка героїчно воює не один рік. До того ж США вже надали дуже багато допомоги, тому просто закрити на все це очі не вийде.

Щодо прогнозів про завершення війни 30 грудня – вони передчасні. Цього не могло статися, бо передумов немає. Навіть якщо Путін зараз почне посилати сигнали Трампу, це не означає, що американський президент одразу погодиться з ним на зустріч. Має бути готовність очільника Кремля слухати його вимоги та їх приймати.

Вести ці переговори може Кіт Келлог. Він першим має переконатися, що вимоги Трампа для захисту інтересів України почули. Але навіть це не є гарантією, що далі з Путіним зустрінеться президент США. У часи Другої світової війни з Гітлером ніхто не зустрічався, бо всі розуміли, що він вбивця та злочинець.

На зустріч з Путіним Трамп піде тільки з позиції сили. Я не буду здивований, якщо вдасться домовитися про "заморозку" війни на теперішній лінії боєзіткнення. Далі будуть вимоги Трампа про буферну зону, введення армії європейських країн і озброєння Україні,

– наголосив Борис Пінкус.

Озброєння необхідне, щоб убезпечити територію, яка залишиться під контролем України, а в майбутньому звільнити всі окуповані області.