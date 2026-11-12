В Кремле анонсировали встречу Путина и Трампа

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп планируют провести переговоры в ходе саммита АТЭС в Китае 18 – 19 ноября. На встрече они намерены обсудить вопросы урегулирования войны в Украине.

Как сообщают российские СМИ, помощник Владимира Путина Юрий Ушаков на брифинге заявил об активной подготовке контактов лидеров.

Что известно о встрече Трампа и Путина

В настоящее время продолжается согласование содержания не только двустороннего диалога, но и возможных трехсторонних переговоров с участием главы КНР Си Цзиньпина.

По словам помощника Путина, стороны намерены вернуться к рассмотрению комплекса вопросов, связанных с окончанием войны в Украине.

Кроме того, Москва заявляет о готовности вести переговоры с США по вопросам европейской безопасности и имеет новые соображения по этому поводу.

Что еще рассказал Ушаков

Ушаков также рассказал о результатах недавнего диалога Путина с американскими переговорщиками Виткоффом и Кушнером. Он охарактеризовал эту встречу как содержательную, конструктивную и полезную.

Помощник Путина утверждает, что американская сторона поддержала российское предложение о гуманитарной миссии в Константиновке. По его словам, Россия готова приступить к разминированию в рамках этой акции, рассчитывая таким образом продемонстрировать контроль над населенным пунктом.

В то же время кремлевский чиновник категорически отверг предложения о присутствии европейских военных в Украине. Ушаков назвал инициативы о введении контингента из Европы "рецептом бесконечной войны".

Отдельной темой переговоров с представителями Соединенных Штатов стал обмен пленными. Как отметил помощник российского лидера, в настоящее время продолжается согласование параметров самого масштабного процесса обмена.

На встрече Путина с Виткоффом и Кушнером также обсуждали "поведение Зеленского" и его сигналы Трампу. В Москве надеются, что американские участники диалога передадут озвученную информацию украинским властям.

Напомним, что Джаред Кушнер назвал диалог в Москве исчерпывающим и подробным. Он отметил, что выработанные тезисы станут фундаментом для следующих совместных консультаций.