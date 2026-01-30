"Изучаем сигналы": Зеленский честно ответил, знает ли детали встречи Трампа и Путина на Аляске

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что пока не известно, каких договоренностей достигли Трамп и Путин на Аляске. Он отметил, что все детали станут известны позже, а Украина внимательно изучает сигналы предыдущих встреч, чтобы сформировать собственную позицию по миру.

Об этом сообщил Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Что ответил Зеленский о встрече в Анкоридже?

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что пока не имеет официальной информации о договоренностях, достигнутых во время встречи в Анкоридже. По его словам, все подробности станут известны со временем.

Мне никто не сообщал, о чем договаривались в Анкоридже. У нас есть только сигналы, что там обсуждали ключевые вопросы,

– отметил глава государства.

Зеленский добавил, что нынешние сложные вопросы, которые обсуждаются во время переговоров, связаны именно с тем, что эти темы уже поднимались ранее.

По его словам, если встреча в Анкоридже была единственной, то можно предположить, что среди обсуждаемых тем были ситуация на Донбассе, вопрос временно оккупированных территорий и замороженных российских активов.

Президент подчеркнул, что Украина внимательно анализирует сигналы из предыдущих переговоров, чтобы сформировать собственную позицию относительно дальнейших шагов в мирном процессе.

Напомним! 15 августа на Аляске состоялась встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, во время которой обсуждали войну в Украине и отношения Соединенных Штатов с Россией.

