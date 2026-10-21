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24 Канал Главные новости В России началась встреча Путина с Виткоффом: основные заявления
21 октября, 12:08
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В России началась встреча Путина с Виткоффом: основные заявления

Вероника Соцкова

21 октября в Санкт-Петербурге началась встреча российского диктатора Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом. В ходе встречи планируется обсудить вопросы прекращения войны в Украине.

"24 Канал " собрал самые важные заявления.

Что известно о встрече Путина и Виткоффа?

Встреча проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. К переговорам также присоединяется Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа, который участвует в видеоконференции.

Встреча проходит на фоне дипломатических усилий по прекращению войны России против Украины. Накануне в Осло состоялись переговоры с участием украинской, американской и европейских делегаций.

 

 

12:23, 21 октября

Россия могла бы поставлять удобрения на американский рынок в гораздо больших объемах, заявил Путин.

 

12:22, 21 октября

Путин заявил, что после принятия решения по дизельному топливу цены на мировых рынках упали на 5 – 6 %.

12:22, 21 октября

Виткофф от имени Трампа поблагодарил Путина за решение по "дизельному соглашению".

12:21, 21 октября

Виткофф сообщил, что привез документы, в которых изложены подходы к урегулированию войны в Украине.

12:16, 21 октября

В ходе встречи Стив Виткофф поблагодарил российского лидера за освобождение Хаббарда.

12:15, 21 октября

Путин заявил о готовности помочь в урегулировании конфликта вокруг Ирана

Российский диктатор заявил, что ему интересны оценки ситуации вокруг Ирана, а Россия готова содействовать урегулированию конфликта.

 

12:15, 21 октября

Путин выразил заинтересованность в возобновлении экономического сотрудничества между Россией и Соединенными Штатами.

12:12, 21 октября

В ходе встречи российский лидер отметил, что в последнем разговоре Дональд Трамп подчеркивал необходимость завершить войну в Украине, чтобы положить конец человеческим жертвам.

12:11, 21 октября

Путин поблагодарил Трампа за внимание к проблеме урегулирования войны в Украине.

12:10, 21 октября

Российский диктатор поинтересовался у специального посланника США Стива Виткоффа о результатах переговоров, состоявшихся в Норвегии.

Эта встреча предшествовала визиту американского представителя в Россию и была посвящена обсуждению возможных шагов по прекращению войны в Украине.