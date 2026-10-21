В России началась встреча Путина с Виткоффом: основные заявления

21 октября в Санкт-Петербурге началась встреча российского диктатора Владимира Путина со специальным посланником президента США Стивом Виткоффом. В ходе встречи планируется обсудить вопросы прекращения войны в Украине.

"24 Канал " собрал самые важные заявления.

Что известно о встрече Путина и Виткоффа?

Встреча проходит в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. К переговорам также присоединяется Джаред Кушнер, зять и советник президента США Дональда Трампа, который участвует в видеоконференции.

Встреча проходит на фоне дипломатических усилий по прекращению войны России против Украины. Накануне в Осло состоялись переговоры с участием украинской, американской и европейских делегаций.