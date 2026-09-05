Ваши истории и воспоминания будут на первом месте, – Виткофф не скупился на благодарности Путину

Спецпредставитель президента США Стив Виткофф встретился с Владимиром Путиным. На момент публикации их переговоры продолжаются уже более 2 часов.

В то же время первые фрагменты разговора уже стали известны.

Что сказал Виткофф Путину?

Во время встречи с Владимиром Путиным Виткофф поблагодарил российского президента за прием американской делегации.

Господин президент Путин, большое спасибо, что приняли нас. Мы только что сидели на улице – я, Джаред, Кирилл и Юрий – и говорили о том, что, когда мы выйдем на пенсию, у нас будет множество невероятных историй и воспоминаний, а ваша история будет на самом верху всего этого,

– сказал он.

Виткофф также передал Путину наилучшие пожелания от президента США Дональда Трампа.

Отдельно американский представитель поблагодарил российскую сторону за согласие на трехдневное прекращение огня.

Господин президент, я хотел бы поблагодарить вас за то, что Российская Федерация согласилась на прекращение огня на эти три дня при условии, что ни по Киеву, ни по Москве не будут наноситься никакие удары. Это позволило нам прилететь сюда в безопасных условиях, – подчеркнул он.

В то же время 5 сентября Россия совершила очередную массированную атаку на Украину, запустив 167 ударных дронов и баллистических ракет.

Одним из направлений удара стала Киевская область, где под атакой оказались Борисполь, Бровары и населенные пункты нескольких районов области.

В Борисполе в результате попадания вспыхнул пожар и был частично разрушен девятиэтажный жилой дом, пострадали два человека, а 15 жителей эвакуировали. В Бучанском районе загорелось складское помещение, причем во время тушения враг нанес повторный удар по соседнему зданию.

В Харьковской области под ударом оказался Чугуев, где российский беспилотник попал в частный жилой дом, в результате чего погибла чуть ли не вся семья – 19-летняя девушка, 11-летний мальчик и 45-летний мужчина. Также там пострадала 40-летняя женщина, а удар разрушил частный дом, хозяйственную постройку и гараж, после чего на месте вспыхнул пожар.

В Хмельницкой области после атаки реактивными беспилотниками зафиксировали повреждения на территории предприятия.