Водночас перші фрагменти розмови вже стали відомими.

Що сказав Віткофф Путіну?

Віткофф під час зустрічі з Володимиром Путіним висловив подяку російському президенту за прийом американської делегації.

Пане президенте Путіне, дуже дякую, що прийняли нас. Ми щойно сиділи надворі – я, Джаред, Кирило та Юрій – і говорили про те, що, коли ми вийдемо на пенсію, у нас буде безліч неймовірних історій і спогадів, а ваша буде на самому верху всього цього,

– сказав він.

Віткофф також передав Путіну найкращі побажання від президента США Дональда Трампа.

Окремо американський представник подякував російській стороні за погодження на триденне припинення вогню.

Пане президенте, я хотів би подякувати вам за те, що Російська Федерація погодилася на припинення вогню на ці три дні, за умови, що ні по Києву, ні по Москві не завдаватимуться жодні удари. Це дозволило нам прилетіти сюди в безпечному режимі, – наголосив він.

Водночас 5 вересня Росія здійснила чергову масовану атаку по Україні, запустивши 167 ударних дронів та балістичні ракети.

Одним із напрямків удару стала Київщина, де під атакою опинилися Бориспіль, Бровари та населені пункти кількох районів області.

У Борисполі внаслідок влучання спалахнула пожежа та частково зруйновано дев'ятиповерховий житловий будинок, постраждали двоє людей, а 15 мешканців евакуювали. У Бучанському районі загорілося складське приміщення, причому під час гасіння ворог завдав повторного удару по сусідній будівлі.

На Харківщині під ударом опинився Чугуїв, де російський безпілотник влучив у приватний житловий будинок, унаслідок чого загинула ледве не вся сімʼя – 19-річна дівчина, 11-річний хлопчик та 45-річний чоловік. Також там постраждала 40-річна жінка, а удар зруйнував приватний будинок, господарчу споруду та гараж, після чого на місці спалахнула пожежа.

На Хмельниччині після атаки реактивними безпілотниками зафіксували пошкодження на території підприємства.