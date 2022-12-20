Лукашенко мог сказать "да", – Давидюк предположил, как Беларусь будет участвовать в войне

Российский диктатор Владимир Путин побывал с визитом в Беларуси, и эксперты сходятся в том, что основной целью этой поездки было уговорить самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко вступить в войну.

Путин и компания его приспешников приехали дожимать Лукашенко, и, вероятно, в некоторой степени им это удалось. Лукашенко действительно мог сказать свое "да". Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

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На что мог согласиться Лукашенко

Впрочем, он считает, что это "да" все равно сохраняет пространство для маневра. Например, Беларусь предоставит тренировочные базы, чтобы готовить российских мобилизованных, на которых не хватает места в самой России, а также будет заниматься ремонтом российской техники, поскольку оккупанты не успевают ремонтировать и размораживать все необходимое на своей территории. Кроме того, у россиян не хватает офицерского состава, и с этим тоже может помочь Беларусь.

Поэтому это будет промежуточное "да" Лукашенко. Он будет пробовать тянуть, это тоже зависит от динамики давления, она может быть разная,

– заметил Давидюк.

По его словам, Лукашенко понимает, что даже российская армия, которая пойдет в наступление с Беларуси, будет разбита, а с ней будет разбит и он. Ведь в таком случае у украинской стороны снимается барьер, и мы можем зайти на территорию Беларуси. А Россия при этом будет решать свои проблемы, потому что ВСУ будут выбивать ее войска с Донбасса.

Лукашенко хочет пережить Путина

Так что Лукашенко, боясь этой "банды", которая приехала его дожимать, и мог дать свое согласие. Но он и после этого продолжит бегать "между капель", чтобы самосохраниться. А единственный шанс сделать это удачно – пережить Путина. Давидюк убежден, что цель Лукашенко – после смерти Путина остаться в Беларуси у власти.

Политолог добавил, что при таком сценарии он выйдет и будет на все стороны рассказывать, что он ничего не разрешал Путину и не пропускал российские войска, хотя все знают, что в начале полномасштабного вторжения он именно это и делал. Однако, когда "взять Киев за 3 дня" не удалось, он начал нейтрализоваться и занимать среднюю позицию. Сейчас он находится именно в ней, и постарается оставаться там как можно дольше.

"Лукашенко в Путина как в военачальника, полководца, государственного управленца не верит. Потому что он знает, насколько он тупой, по одной простой причине – Лукашенко его обманывал тысячи раз, и знает, что это делать легко", – подчеркнул Давидюк.

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Удастся ли Лукашенко сохранить лицо

Надежды белорусского диктатора, даже если они претворятся в жизнь, не дадут ему сохранить лицо. Но тогда вопрос будет стоять по-другому – удастся ли ему сохранить жизнь?

Политолог считает, что это уже более реальная задача, потому что его жизнь может стать предметом торга. Так, например, у него заберут власть, демонтируют его режим, но оставят жизнь, хоть ему и придется доживать ее за решеткой.

Он враг, однозначно, этого никто не отрицает. Но его тоже можно использовать против Путина,

– подчеркнул Давидюк.

Он добавил, что, вероятно, Лукашенко уже обращался к украинской стороне с каким-то предложением или по крайней мере присылал своих "гонцов".

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