Встреча Путина и Лукашенко длилась 5 часов: о чем они говорили

Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко продолжались более 5 часов. На них лидер Кремля и самопровозглашенный президент Беларуси обсудили ситуацию с вынужденной посадкой самолета Ryanair в Минске.

Детали разговора Лукашенко и Путина, который состоялся 28 мая, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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Темы разговора на встрече Путина и Лукашенко

По словам Пескова, глава России и самопровозглашенный президент Беларуси обсудили ситуацию с самолетом Ryanair, который вынужденно посадили в Минске после якобы сообщения о минировании.

Также политики обсудили экономическое сотрудничество и "развитие двусторонних отношений". Других деталей встречи Песков не сообщил.

Разговор Путина и Лукашенко: что известно

Встреча состоялась 28 мая в Сочи. Лукашенко утверждал, что привез Путину документы относительно ситуации с самолетом компании Ryanair. Во время разговора "белорусский лидер" пожаловался главе Кремля на авиационную блокаду.

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