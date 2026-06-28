"Заложник на Валдае": почему визит Лукашенко к Путину сопровождается странной тишиной

26 июня Лукашенко прибыл в Россию, его встреча с Путиным состоялась на Валдае, в резиденции российского диктатора. На этот раз ни совместных фото, ни заявлений. Она проходит в информационной тишине. Одна из главных причин этого кроется в том, что им нечего сказать публике.

Такое мнение в беседе с 24 Каналом высказал политолог Владимир Фесенко, добавив, что Лукашенко не может озвучивать свои страхи, ведь это нанесет удар по его собственной репутации, поскольку он всегда стремится выглядеть сильным лидером. А Путин в аналогичной ситуации – ему тоже нечего озвучивать.

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Лукашенко боится войны

По словам политолога, есть опасения, что такая закрытая встреча Путина и Лукашенко может привести к определенной эскалации, к вмешательству России в дела Беларуси и втягиванию ее в войну против Украины. Такой риск, по его мнению, действительно существует.

И не случайно Лукашенко постоянно повторяет (были кадры перед его поездкой на Валдай, где он встречался с губернатором Московской области), что у него состоялся разговор с представителями Украины. Он не пояснил, с кем именно, но якобы стороны обсуждали, как уладить возникшие в настоящее время проблемные вопросы.

Фесенко предположил, что в первую очередь речь идет об ультиматуме Зеленского в отношении Лукашенко, касающемся и ретрансляторов на границе с Украиной, которые помогали России корректировать удары дронами, и некоторых других вопросов.

Лукашенко боится войны. Это очень заметно. Он понимает, что Беларусь будет здесь не просто заложником, а он сам станет заложником в этой войне. Сейчас очень популярна версия, которую даже в России высказывают некоторые комментаторы, о том, не стал ли Лукашенко заложником на Валдае? Своего рода домашний арест под контролем Путина,

– заявил Фесенко.

Политолог высказал предположение, что Лукашенко приехал к главе Кремля просить помощи. Однако систем ПВО не хватает самой России. Сейчас россияне пытаются усилить противовоздушную оборону в Москве и вокруг нее. В списке приоритетных объектов, которые хотят максимально защитить, находится и путинская резиденция на Валдае. Поэтому Беларуси тем более не хватит таких систем.

"Если речь идет о переброске каких-либо военных ресурсов в Беларусь, это было бы серьезным риском для нас. Но боеспособная часть российской армии сейчас сосредоточена на войне против Украины. Свободных резервов у Путина сейчас нет для того, чтобы перебросить в Беларусь группировку в 100 тысяч человек", – пояснил Фесенко.

О тайных переговорах Путина и Лукашенко: смотрите в видео

Путин может пообещать помощь, взяв "расписку кровью"

По словам политолога, не стоит исключать, что российский диктатор во время разговора с Лукашенко может пообещать ему какую-то помощь (а потом просто не оказать ее) и за это взять "расписку кровью", тем самым ещё больше ограничить суверенитет Беларуси, сильнее привязать ее к России.

Думаю, что в этом направлении могут развиваться эти переговоры. Но, безусловно, это свидетельство того, что сейчас ситуация является проблемной как для Путина в целом в контексте конкретных объектов и регионов (в первую очередь Крыма, где наблюдается топливный кризис), так и для Беларуси, ставшей проблемным местом. Это риски того, что боевые действия могут начаться и на территории Беларуси или охватить ее. А это уже станет вызовом для международной безопасности,

– констатировал Фесенко.

Он подытожил, что это станет проблемой не только для Лукашенко или Путина, но и риском для европейских соседей Беларуси, например, Польши, а также проблемой для Китая. Поэтому политолог не исключает, что к теме взаимоотношений в треугольнике Киев – Минск – Москва могут проявить интерес и Пекин, и Брюссель, и Варшава. Он прогнозирует, что если в последние недели внимание было приковано к проблеме украинско-польских отношений, то в ближайшие дни на первый план может выйти именно белорусская тема.