Вице-президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины" Евгения Федотова рассказала 24 Каналу, что визит Путина в Индию стал продолжением зимнего саммита между двумя странами. По ее словам, на переговорах в пятницу обсуждалось большое количество оборонных и технологических вопросов.

Какие интересы преследует Россия

Россия стремится возобновить оборонное сотрудничество с Нью-Дели и навязать соглашения, из которых страна вышла уже более шести лет назад. Кремль готов раскрывать свои технологические ноу-хау, чтобы вовлечь индийские частные компании в поддержку собственного военно-промышленного комплекса.

Федотова отметила, что российские технологии уже не столь перспективны для Нью-Дели, ведь у Индии есть значительные договоренности с Францией, Германией и Великобританией. Несмотря на это, Москва пытается преподнести устаревшие предложения как нечто инновационное и значимое.

Россия ставила целью наладить партнерство с частными оборонными компаниями. Потому что раньше это все-таки были отношения между странами, между государственным сектором, а сейчас Россия пытается войти в частный сектор для того, чтобы было меньше регулирования и чтобы, опять же, укрепить свои позиции в войне против Украины. Как Индия к этому относится? Она не разрешает, но и не создает значительных препятствий, потому что понимает, что таким образом будет пополняться бюджет,

– пояснила Федотова.

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Индия может стать площадкой для переговоров

Помимо военно-технической повестки, Индия пытается играть более активную роль в миротворческих процессах. Страна успешно демонстрирует гибкость в международной политике и поддерживает диалог с различными сторонами глобальных конфликтов.

Индия очень искусна в челночной дипломатии, и, если присмотреться, она сотрудничает и с Ираном, и с Израилем. Это страны, которые также враждуют между собой и имеют огромную историю конфликтов. Поэтому Индия как площадка для переговоров, для посредничества – это, в принципе, удачное решение,

– считает Федотова.

Напомним, накануне в Нью-Дели состоялись переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди, премьер-министра Индии. Ключевой темой обсуждения стала война в Украине и вопросы безопасности морской торговли в Черноморском регионе.