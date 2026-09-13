Віцепрезидентка ГО "Ліберально-демократична ліга України" Євгенія Федотова розповіла 24 Каналу, що приїзд Путіна в Індію став продовженням зимового саміту між двома державами. За її словами, на перемовинах у п'ятницю обговорювалася велика кількість оборонних та технологічних питань.

Який інтерес переслідує Росія

Росія прагне відновити оборонне співробітництво з Нью-Делі та нав'язати угоди, з яких країна вийшла вже понад шість років тому. Кремль готовий розкривати свої технологічні ноу-хау, аби втягнути індійські приватні компанії у допомогу власному військово-промисловому комплексу.

Федотова зауважила, що російські технології вже не є настільки перспективними для Нью-Делі, адже Індія має значні домовленості з Францією, Німеччиною та Великою Британією. Попри це, Москва пробує піднести застарілі пропозиції як щось інноваційне та значне.

Росія мала на меті мати партнерство з приватними оборонними компаніями. Тому що раніше це все-таки була історія між країнами, між державним сектором, а зараз Росія намагається зайти в приватні історії для того, щоб було менше регуляцій і щоб, знову ж таки, зміцнити свої потуги у війні проти України. Як Індія на це дивиться? вона не дозволяє, однак і не чинить значних перепон, тому що розуміє, що таким чином буде наповнюватись бюджет,

– пояснила Федотова.

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Індія може стати майданчиком для перемовин

Окрім військово-технічної адженди, Індія намагається відігравати активнішу роль у миротворчих процесах. Країна вдало демонструє гнучкість у міжнародній політиці та зберігає діалог із різними сторонами глобальних конфліктів.

Індія дуже вправна у човниковій дипломатії і якщо подивитися, вона співпрацює і з Іраном, і з Ізраїлем. Це країни, які теж між собою ворогують і мають величезну історію конфліктів. Тому Індія, як майданчик для переговорів, для фасилітації – це, в принципі, вдале рішення,

– вважає Федотова.

Нагадаємо, напередодні у Нью-Делі відбулися переговори Володимира Путіна та Нарендри Моді, прем'єр-міністра Індії. Ключовою темою обговорення стала війна в Україні та питання безпеки морської торгівлі у Чорноморському регіоні.