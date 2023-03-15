Они могут убить Путина, – экс-сотрудник КГБ о встрече диктатора с олигархами

Впервые с начала полномасштабного вторжения в Украину российский диктатор Владимир Путин проведет встречу с олигархами. Диктатор может попросить у них денег и поддержки войны в Украине.

Такое мнение 24 Канала выразил экс-сотрудник КГБ и службы внешней разведки России Сергей Жирнов. По его словам, эта встреча – это тест на лояльность российских олигархов к Путину.

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"Если есть люди, которые когда-нибудь убьют Путина, то это те 117 миллиардеров, которые с прошлого года теряют все свои деньги. Они потратили 20 – 30 лет для того, чтобы украсть себе много миллиардов. Теперь они ежедневно теряют деньги" , – заметил он.

Кроме того, Жирнов подчеркнул, что санкции работают. Олигархи не могут уехать в те страны, где они привыкли отдыхать и тратить деньги.

Путин может попросить денег

По мнению Сергея Жирнова, Путин может попросить у российских миллиардеров денег. Ведь у России уже не хватает денег и дальше будет только хуже. По информации экс-сотрудника КГБ, национального фонда хватит еще на 6 месяцев.

У олигархов богатство более чем на 600 миллиардов долларов. У них есть что "пощипать". Возможно, Путин скажет: "Сброситесь все по миллиарду". Тогда 117 миллиардов прибавится, а это примерно 2 годовых бюджета в минобороны России,

– сказал он.

Жирнов отметил, что российские миллиардеры крайне недовольны Путиным. Поэтому диктатор хочет проверить их приверженность его режиму.

Экс-сотрудник КГБ вспомнил историю с российским олигархом Михаилом Ходорковским, которого Путин посадил в тюрьму в 2005, а в 2013 году помиловал его. Диктатор сделал это, чтобы показать другим, что будет со всеми несогласными.

"Путин любит публично издеваться над значимыми людьми. Вероятно, будет съемка. Возможно, он попросит, чтобы каждый из них высказался, что они все поддерживают войну, что готовы дать денег, что любят его", – добавил Жирнов.

Жирнов о встрече Путина с олигархами: смотрите видео

Что известно о встрече Путина с олигархами