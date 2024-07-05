Путин начал переговоры с Орбаном по Украине: диктатор припомнил свой ультиматум Киеву

5 июля 2024, 15:29
Читати новину українською

Одиозный венгерский премьер Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Одной из главных тем во время разговора, как ни странно, стала Украина.

Кремлевский хозяин любезно встретил Виктора Орбана и сразу начал встречу с упоминания об ультиматуме для Киева. Он заключается в том, что украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а наше государство должно заявить об отсутствии планов вступить в НАТО. О том, какие заявления звучали, что говорили об Украине и главные тезисы разговора политиков – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Орбан прибыл с официальным визитом в Москву и встретится с Путиным

Заметьте. МИД Украины заявил, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с нашим государством.

16:11, 05 июля

В Кремле заявили, что вопрос Украины был основным во время переговоров Орбана и Путина

Украинский вопрос был среди основных на переговорах Путина и Орбана,
– заявил Ушаков.

Он также добавил, что Орбан не передавал Путину послание от Зеленского.

15:20, 05 июля

Орбан поблагодарил Путина за встречу, сказав, что это уже 11-я их встреча за последнее десятилетие. Но, по его словам, эта встреча "особенная", поскольку приходится на председательство Венгрии в Совете ЕС.

Стремительно сокращается количество стран, которые могут поговорить и с той, и с другой стороной конфликта. Скоро Венгрия, очевидно, будет единственной страной в Европе, которая может поговорить со всеми... Хотел бы узнать вашу позицию по ряду важных для Европы вопросов,
– сказал венгерский премьер.

15:08, 05 июля

Путин заявил, что на встрече у них с Орбаном будет возможность обсудить "все нюансы" ситуации в Украине. При этом он подчеркнул, что Орбан прибыл в Москву в частности как лидер страны, председательствующей в Совете ЕС.

Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИД совсем недавно в Москве. Там изложена наша позиция относительно возможного мирного урегулирования. И, конечно, я готов обсудить с вами нюансы,
– подчеркнул диктатор.

14:30, 05 июля

Путин заявил, что на переговорах с Орбаном планирует обменяться мнениями по украинскому направлению. Диктатор пообещал ознакомить Орбана с деталями предложений Москвы по мирному урегулированию войны.

14:00, 05 июля

Орбан после открытой части встречи с Путиным выложил фото из Москвы с подписью, что ради мира надо действовать

"Миссия мира продолжается. Вторая остановка: Москва", – написал Виктор Орбан в своей заметке в соцсети Х.

Автор: Маргарита Волошина