Путин начал переговоры с Орбаном по Украине: диктатор припомнил свой ультиматум Киеву

Одиозный венгерский премьер Виктор Орбан 5 июля прибыл в Москву, где встретился с российским диктатором Владимиром Путиным. Одной из главных тем во время разговора, как ни странно, стала Украина.

Кремлевский хозяин любезно встретил Виктора Орбана и сразу начал встречу с упоминания об ультиматуме для Киева. Он заключается в том, что украинские войска должны выйти со всей территории четырех украинских областей, а наше государство должно заявить об отсутствии планов вступить в НАТО. О том, какие заявления звучали, что говорили об Украине и главные тезисы разговора политиков – читайте в материале 24 Канала.

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. МИД Украины заявил, что решение осуществить эту поездку принято венгерской стороной без согласования или координации с нашим государством.