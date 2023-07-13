Сомневаюсь, что встреча была, – Гудков объяснил, почему не верит в разговор Путина с Пригожиным

В Кремле рассказывают, что 29 июня якобы состоялась встреча вагнеровцев во главе с Евгением Пригожиным и диктатором Владимиром Путиным. Однако нет никаких фактов, подтверждающих эти слова, а заявление спикера Дмитрия Пескова не внушает доверия.

Об этом 24 Каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он добавил, что после неудачного мятежа ЧВК "Вагнера" больше не будет, ведь в Кремле поняли, что это небезопасно. Вагнеровцев частично зачистят, часть пойдут на фронт и т.д.

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Нет никаких подтверждений

Несмотря на заявления западных СМИ, Гудков не уверен, что была встреча Пригожина и Путина. Сначала сказали, что она якобы прошла 1 июля, впоследствии заявили о 29 июня. А стало известно о ней только 10 июля.

К тому же нет ни одной фотографии или видео с этой встречи. В то же время Путин или его двойник показывает девочку, которая сидит за пультом и вместо него "руководит" страной, а затем 5 миллиардов рублей уходят в Дагестан. Кремль играет в политическом поле и показывает, что диктатора любят и уважают – такого хорошего "дедушку".

А почему же не показать, что они все (вагнеровцы – 24 Канал) присягнули ему. Что весь "Вагнер" сказал: "Путин мы за тебя". Я очень сомневаюсь, что эта встреча была,

– сказал российский оппозиционер.

Никаких других подтверждений этой встречи, кроме слов Пескова, нет. Возникает вопрос, почему Кремль не показал такое выдающееся событие, прекрасные картинки, когда все присягнули Путину даже мятежники.

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Мятеж Пригожина: коротко