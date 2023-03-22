Такое мнение в эфире 24 Канала выразил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, когда россияне радуются подписанию определенных договоров между Россией и Китаем, они не понимают, какие потом могут быть последствия.

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"Экспансия продолжается по полной. После подписания ряда договоров некоторые россияне подпрыгивают от радости. Они не понимают, что это фактически вход Китая во все программы. В ближайшем будущем для России может стать реальностью вхождение в "зону юаня", – заметил он.

Си хочет знать, кто станет преемником Путина.

Жданов отметил, по информации некоторых источников, известно, что мирный план Китая не удовлетворил Путина. Российский диктатор заявлял, что рассмотрит его после визита Си Цзиньпина.

Военный эксперт предположил, что глава КНР хорошо знает о состоянии здоровья Путина, поэтому пытается узнать, кто будет его преемником. Потому Си Цзиньпин встретился с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Как утверждает Олег Жданов, еще одним реальным кандидатом на место российского диктатора считают сына секретаря Совета Безопасности России Николая Патрушева Дмитрия.

С Патрушевым Си уже встречался, когда тот ездил в Пекин несколько месяцев назад. Сейчас он встретился с Мишустиным. Говорят, что встреча с Мишустиным понравилась главе Китая,

– добавил эксперт.

Жданов об отношениях Китая и России: смотрите видео

Си пожелал Путину удачи на выборах

Жданов обратил внимание, что Си Цзиньпин заявил: знает о президентских выборах в России в 2024 году, он уверен, что русский народ поддержит Путина. Российский диктатор еще не объявлял о намерениях участвовать в выборах.

"Он ему пожелал победить на следующих выборах и остаться руководителем. Как говорится, обещать – не значит жениться. Пожелать можно что угодно: и здоровье, и долгие годы. Но есть еще такая пословица: "Не так случилось, как думалось ", – сказал он.

Визит Си Цзиньпина в Россию: коротко