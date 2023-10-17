Об этом 24 Каналу рассказал политолог, философ, преподаватель Карлового университета Александр Морозов, отметив, что пока нет никаких результатов или совместных заявлений встречи Путина с Си.

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Что Россия может получить от Китая

Как подчеркнул Морозов, Путин совершил международный визит после долгого перерыва. Сейчас он не похож на человека, способного сильно продвигать собственные интересы на международной арене.

Скорее всего, Путин будет представлять интересы российских госкомпаний, заинтересованных в сотрудничестве с Китаем. Также они будут точно говорить о логистике. Там ведь есть проблемы с поставкой китайских товаров в Россию и наоборот.

Китай и Россия также расширяют военное сотрудничество. Продолжаются совместные учения и освоение новых видов техники. Однако маловероятно, что Китай прямо начнет поставлять оружие России.

Руководство Китая не даст публичного и прямого одобрения поставок оружия России. Там придерживаются позиции не поставлять оружие в воюющие страны. При этом товары двойного назначения как шли, так и будут идти в Россию из Китая.

– считает Морозов.

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Вполне вероятно, что Китай не имеет больших ожиданий России. После начала полномасштабной войны Кремль разрушил много возможностей для Пекина.

Кремль нарушил разные планы и крупные проекты Китая. Там хотели поставлять товары через Северный морской путь; через территорию России в Европу. Китай, конечно же, обойдет эти проблемы с юга. Но в целом Китай не нуждается в какой-либо поддержке от России,

– рассказал Морозов.

В целом, Китай сконцентрирован на сотрудничестве с Юго-Восточной Азией. Также они дорожат отношениями с США, потому что это – гарантия стабильности мирового порядка. Поэтому никакого особого сближения с Путиным не должно быть.

Встреча Путина и Си: коротко