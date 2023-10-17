Про це 24 Каналу розповів політолог, філософ, викладач Карлового університету Олександр Морозов, зауваживши, що поки немає жодних результатів чи спільних заяв зустрічі Путіна з Сі.

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Що Росія може отримати від Китаю

Як підкреслив Морозов, Путін здійснив міжнародний візит після довгої перерви. Зараз він не схожий на людину, яка здатна сильно просувати власні інтереси на міжнародній арені.

Найімовірніше, Путін представлятиме інтереси російських держкомпаній, які зацікавлені у співпраці з Китаєм. Також вони будуть точно говорити про логістику. Адже там є проблеми з постачанням китайських товарів до Росії і навпаки.

Також Китай та Росія розширюють військову співпрацю. Тривають спільні навчання та освоєння нових видів техніки. Однак малоймовірно, що Китай прямо почне постачати зброю до Росії.

Керівництво Китаю не дасть публічного і прямого схвалення постачання зброї Росії. Там дотримаються позиції не постачати зброю до країн, які воюють. При цьому товари подвійного призначення як йшли, так і будуть йти до Росії з Китаю,

– вважає Морозов.

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Цілком вірогідно, що Китай не має великих очікувань на Росію. Після початку повномасштабної війни Кремль зруйнував багато можливостей для Пекіну.

Кремль порушив різні плани та великі проєкти Китаю. Там хотіли постачати товари через Північний морський шлях; через територію Росію до Європи. Китай, звісно ж, обійде ці проблеми з півдня. Але загалом Китай не потребує якоїсь підтримки від Росії,

– розповів Морозов.

Загалом Китай сконцентрований на співпраці із Південно-Східною Азією. Також вони дорожать відносинами з США, бо це – гарантія стабільності світового порядку. Тому ніякого особливого зближення з Путіним не мало б бути.

Зустріч Путіна та Сі: коротко