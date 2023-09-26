Такое мнение 24 Каналу озвучил российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, Путин с делегацией не могут улететь в Пекин "просто так".

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Важная поездка для Путина

Геннадий Гудков отметил, что Путин и его делегация могут говорить с Си Цзиньпином о поставках комплектующих, торговле нефтью и газом и так далее. Однако эта поездка очень важна для российского диктатора.

Здесь кроется определенная опасность. Не просто так едут в Пекин. Я думаю, это этот визит – это, возможно, последняя попытка получить поддержку Китая по многим вопросам, нацеленным на выживание Путина, потому что он проигрывает войну. Это попытка остановить печальный финал с помощью Китая. Ситуация небезопасна. Я надеюсь, Китай не полезет в драку и выберет свои интересы,

– сказал он.

Гудков о предстоящем визите Путина в Китай: смотрите видео

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