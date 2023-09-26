Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, Путін з делегацією не можуть полетіти у Пекін "просто так".
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Важлива поїздка для Путіна
Геннадій Гудков зазначив, що Путін та його делегація можуть говорити із Сі Цзіньпіном про поставки комплектуючих, торгівлю нафтою та газом тощо. Однак ця поїздка дуже важлива для російського диктатора.
Тут криється певна небезпека. Не просто так їдуть у Пекін. Я думаю, це цей візит – це, можливо, остання спроба отримати підтримку Китаю з багатьох питань, які націлені на виживання Путіна, бо він програє війну. Це спроба зупинити сумний фінал з допомогою Китаю. Ситуація небезпечна. Я сподіваюсь, Китай не полізе у бійку та обере свої інтереси,
– сказав він.
Гудков про майбутній візит Путіна до Китаю: дивіться відео
Російсько-китайські відносини: останнє
- Пекін від початку повномасштабного вторгнення займав нейтральну позицію щодо агресії Росії. Досі Пекін використовує термін "криза" щодо війни Росії проти України.
- Попри всі завірення у зворотному, Китай продовжує постачати дрони Росії. Для цього Пекін прикривається різними схемами, щоб обійти санкції. Крім того, Китай запропонував Росії поглибити взаємну торгівлю, щоб збільшити транскордонний зв'язок і розширити можливі інвестиції надалі. Захід застеріг Пекін і попередив про відповідь на військову допомогу росіянам.
- Аналітики ISW вважають, що посилення зв'язків між Росією і Китаєм може вплинути на війну в Україні. Збільшення обсягів торгівлі між країнами, імовірно, охоплюватиме зброю.
- Керівник ГУР МО Кирило Буданов пояснив, яка позиція Китаю щодо війни Росії проти України. За його словами, "Китай завжди в грі". Пекіну не вигідна поразка Росії у війні проти України. Водночас КНР підтримує територіальну цілісність України.