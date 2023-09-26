Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Геннадій Гудков. За його словами, Путін з делегацією не можуть полетіти у Пекін "просто так".

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Важлива поїздка для Путіна

Геннадій Гудков зазначив, що Путін та його делегація можуть говорити із Сі Цзіньпіном про поставки комплектуючих, торгівлю нафтою та газом тощо. Однак ця поїздка дуже важлива для російського диктатора.

Тут криється певна небезпека. Не просто так їдуть у Пекін. Я думаю, це цей візит – це, можливо, остання спроба отримати підтримку Китаю з багатьох питань, які націлені на виживання Путіна, бо він програє війну. Це спроба зупинити сумний фінал з допомогою Китаю. Ситуація небезпечна. Я сподіваюсь, Китай не полізе у бійку та обере свої інтереси,

– сказав він.

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