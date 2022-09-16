Россия сегодня оказалась самой доступной добычей, в частности для Китая, – политолог

Лидер Китая Си Цзиньпин встретился с российским диктатором путиным в Узбекистане. Хотя страна-агрессор считает Китай своим партнером, надеяться на поддержку в войне с Украиной и других вопросах ей не стоит.

Путину указывают на его место

Об этом 24 канала рассказал политолог Валентин Гладких. Он отметил, что в последнее время даже среди россиян обсуждают то, как их президент ждет лидеров других стран, в том числе президента Кыргызстана , который опоздал на встречу 15 сентября.

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Но еще совсем недавно именно пути заставлял ждать себя, иногда и не один час. Трудно представить, чтобы полгода или год назад президент Кыргызстана мог позволить себе опоздать на встречу с российским президентом. Показательно, именно те страны, которые считались кремлевскими сателлитами, сегодня четко дают пути понять, где его место. А что же говорить о Китае.

России не следует рассчитывать на Китай

Политолог считает, что пути нечего ждать от Китая. По его словам, Китай четко преследует только собственные интересы, которые уже начали просматриваться.

Китай заинтересован в максимальном ослаблении России, чтобы сделать ее максимально уступчивой к своим национальным интересам и за ее счет решать проблемы, которые могут возникнуть у Китая. В перспективе – вплоть до территориальных интересов,

– объяснил Гладких.

Он отметил, что уже сегодня Китай по дешевке скупает российские ресурсы, но в замен не дает ничего. Кроме того, вероятно, очень многие китайские субъекты хозяйствования, опасаясь вторичных санкций, просто покинут россию, как это уже сделали несколько банков, со всеми вытекающими последствиями для российской экономики и потребительского рынка.

Путину нечего предложить Китаю

"Что может предложить пути? Он может и дальше предлагать свою агрессивную антизападную риторику и антизападную политику, которая потакает Китаю, потому что он не может позволить себе открыто идти против США и Европы, которые являются его основными торговыми партнерами. Сейчас Китай использует россия как своеобразную дубинку. ", – считает политолог.

Да, у России есть ядерные и ракетные технологии, довольно много других вещей, которые потенциально могли бы заинтересовать Китай. Но нет никаких гарантий, что если китайцы получат все это от России, используют его против врагов, а не ее самой. Гладких склонен полагать, что в таком случае первой целью стала бы именно Россия.

Лакомый кусок для Китая

Проблема россии в том, что она оказалась сейчас самым слабым звеном. Она сейчас является наиболее соблазнительной добычей, то есть взять все остальное сейчас гораздо сложнее,

– подчеркнул Гладких.

Он пояснил, что сейчас забрать Тайвань или осуществить экспансию в Среднюю Азию достаточно проблематично для Китая. Россия же готова и лежит "на блюдечке". Конечно, все не так просто, но стремления Китая четко ориентированы в сторону России.

Политолог отметил, что здесь также есть одна проблема, пока играющая на руку россии. Дело в том, что США не заинтересованы в укреплении Китая, даже если это произойдет на средства России. Они заинтересованы в том, чтобы найти какой-то баланс – чтобы с одной стороны ослабить россию, насколько это возможно, а в то же время сделать так, чтобы не усилить Китай, потому что он в перспективе значительно опаснее геополитического противника. То же можно сказать и о Европе.

Это достаточно сложная игра, она не так линейна, как нам кажется. Несмотря на это, нельзя отрицать позицию того, что Россия должна быть ослаблена, демилитаризована, а в перспективе и денуклезирована, то есть лишена оружия массового уничтожения.

"По этому поводу точно есть какой-то глобальный консенсус и человечество будет двигаться. При чем здесь есть консенсус и со стороны Китая, и со стороны США, и со стороны ЕС. Я думаю, что ни у кого не вызывает возражений то, что россия должна быть пацифицирована, если можно так сказать", – подытожил Гладких.

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