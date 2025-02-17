"Путин хочет закончить войну": Трамп ответил, когда может встретиться с диктатором

Президент США Дональд Трамп в воскресенье, 16 февраля, заявил, что он сам может встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Саудовской Аравии "очень скоро".

По его мнению, глава Кремля готов к мирному урегулированию ситуации и прекращению войны. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что сказал Трамп о Путине

В комментарии журналистам американский лидер высказался относительно российского диктатора Владимира Путина и будущих переговоров с ним. По мнению Дональда Трампа, Путин стремится к окончанию войны в Украине, которую он сам и развернул.

Я думаю, что он (Путин – 24 Канал) хочет прекратить борьбу,

– заявил президент США.

По его словам, "покончить с этим" хочет и украинский президент Владимир Зеленский. Отвечая на вопрос о том, считает ли он, что Путин хочет захватить всю Украину, Трамп сказал, что был "его вопрос к нему".

"Если он собирается продолжать... это создало бы мне большие проблемы", – добавил он.

К слову, Государственный секретарь США Марко Рубио уже прибыл в Саудовскую Аравию для переговоров с российскими официальными лицами о прекращении войны в Украине. Переговоры проходят после телефонного разговора между Трампом и Путиным.