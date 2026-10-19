"Мы твердо придерживаемся этой позиции": в ЕС отреагировали на идею саммита Путина, Трампа и Си

Любое решение о прекращении войны должно уважать территориальную целостность Украины. Так в Европейской комиссии отреагировали на идею российского диктатора Владимира Путина провести саммит с участием лидеров США и Китая.

Как сообщает Укринформ, в Брюсселе отреагировали на заявления в СМИ о намерении Кремля провести трехстороннюю встречу на уровне лидеров уже в следующем месяце. Представители Еврокомиссии подчеркнули, что мирный процесс не может происходить без учета позиции Европы.

Что думают европейцы

Любое решение, найденное для Украины, должно уважать ее территориальную целостность. Мы твердо придерживаемся этой позиции,

– подчеркнула главный пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пинью.

Со своей стороны, представитель по вопросам внешних дел Кристиан Виганд подтвердил, что Евросоюз осведомлен о стремлении Москвы инициировать трехсторонние переговоры. В то же время он подчеркнул отсутствие реальных шагов к миру в действиях российского руководства.

Мы, конечно, видели сообщения о предложении Путина обсудить этот вопрос с президентом Трампом и лидером Си. Скажем совершенно четко: если Путин хочет положить конец этой войне, он может просто остановить ее уже сегодня – и война закончится,

– считает Виганд.

Пресс-секретарь также напомнил, что недавно объявленное "энергетическое перемирие" наглядно продемонстрировало, что Кремль "не проявляет никаких признаков желания выполнить его или двигаться в этом направлении".

Виганд добавил, что в выводах Европейского совета лидеры четко определили решающую роль Европы в будущем урегулировании и защите собственных интересов.

Между тем в Министерстве иностранных дел КНР отметили, что не располагают информацией о подготовке такой встречи лидеров Китая, США и России. В то же время Рубио ранее подтвердил, что вопрос об организации переговоров между Дональдом Трампом, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином действительно обсуждался.

Напомним, категорическую позицию высказала и украинская сторона. Министр иностранных дел Андрей Сибига подчеркнул, что пока Владимир Путин продолжает террор против гражданского населения Украины, ему не место за столом переговоров с Трампом и Си.

Ранее мы писали, что посланцы Дональда Трампа также отметили нежелание российского диктатора прекратить боевые действия. СМИ указывали на ультимативные территориальные претензии Москвы относительно захвата остальной территории Донбасса, против чего категорически выступает Киев.