Як передає Укрінформ, у Брюсселі відреагували на заяви в медіа про намір Кремля провести тристоронню зустріч на рівні лідерів вже наступного місяця. Представники Єврокомісії підкреслили, що мирний процес не може відбуватися без врахування позиції Європи.

Що думають європейці

Будь-яке рішення, знайдене для України, має поважати її територіальну цілісність. Ми твердо дотримуємося цієї позиції,

– наголосила головна речниця Єврокомісії Паула Пінью.

Зі свого боку речник із питань зовнішніх справ Крістіан Віганд підтвердив обізнаність Євросоюзу щодо прагнення Москви ініціювати тристоронні перемовини. Водночас він наголосив на відсутності реальних кроків до миру у діях російського керівництва.

Ми, звісно, бачили повідомлення про пропозицію Путіна обговорити це питання з президентом Трампом і лідером Сі. Скажемо цілком чітко: якщо Путін хоче покласти край цій війні, він може просто зупинити її вже сьогодні – і війна закінчиться,

– вважає Віганд.

Речник також нагадав, що нещодавно оголошене "енергетичне перемир'я" наочно продемонструвало, що Кремль "не виявляє жодних ознак бажання виконати його чи рухатися в цьому напрямку".

Віганд додав, що у висновках Європейської ради лідери чітко визначили вирішальну роль Європи у майбутньому врегулюванні та захисті власних інтересів.

Тим часом у Міністерстві закордонних справ КНР зазначили, що не мають інформації щодо підготовки такої зустрічі лідерів Китаю, США та Росії. Водночас Рубіо раніше підтвердив, що питання організації перемовин Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна справді обговорювалося.

Нагадаємо, категоричну позицію висловила й українська сторона. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга наголосив, що доки Володимир Путін продовжує терор проти цивільного населення України, йому не місце за столом переговорів із Трампом та Сі.

Раніше ми писали, що посланці Дональда Трампа також констатували небажання російського диктатора зупиняти бойові дії. ЗМІ вказували на ультимативні територіальні претензії Москви щодо захоплення решти території Донбасу, проти чого категорично виступає Київ.