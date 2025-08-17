В США считают, что Владимир Путин и его команда якобы пытались подкупить Дональда Трампа бизнес-предложениями. Однако Дональд Трамп не согласился давить на Украину в обмен на выгоды.

Об этом рассказал бывший спецпредставитель США в переговорах по Украине Курт Волкер в интервью Суспильному, передает 24 Канал.

Смотрите также Историческое решение, – Зеленский об участии США в гарантиях безопасности для Украины

Повлиял ли Путин на Трампа на саммите?

Курт Волкер рассказал, что Путин и его команда пытались повлиять на Трампа. Российская сторона предложила ему идеи бизнес-возможностей для американских компаний в России. Волкер отметил, что Кремль считал это привлекательным для США.

Думаю, они пытались его заискивать – и это им удалось... Думаю, они считали, что это привлекательно для Трампа. И они были правы – ему это интересно,

– сказал Волкер.

Целью российского диктатора, по предположениям собеседника, было побудить американского лидера давить на Украину. Это было для того, чтобы страна уступила территориями или пошла на компромисс в обмен на бизнес-сделки. Однако Трамп не поддался и сказал Путину, сначала закончить войну.

"Но Путин не согласился. Поэтому разговор снова свелся к трехсторонней встрече", – резюмировал Курт Волкер.

К слову, бывший спецпредставитель США объяснил, что россияне часто используют тактику длинных монологов, которая, вероятно, раздражала Трампа.

Кроме того, рабочий обед на саммите на Аляске мог быть отменен, потому что американская сторона поняла, что встреча вряд ли принесет результаты.

Ранее Курт Волкер предположил, что Трампа может раздражать позиция Украины, ведь он не видит проблемы в том, чтобы "обменяться территориями".