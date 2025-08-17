Про це розповів колишній спецпредставник США у переговорах щодо України Курт Волкер в інтерв'ю Суспільному, передає 24 Канал.

Чи вплинув Путін на Трампа на саміті?

Курт Волкер розповів, що Путін і його команда намагалися вплинути на Трампа. Російська сторона запропонувала йому ідеї бізнес-можливостей для американських компаній у Росії. Волкер зазначив, що Кремль вважав це привабливим для США.

Думаю, вони намагалися його підлещувати – і це їм вдалося... Думаю, вони вважали, що це привабливо для Трампа. І вони мали рацію – йому це цікаво,

– сказав Волкер.

Метою російського диктатора, за припущеннями співрозмовника, було спонукати американського лідера тиснути на Україну. Це було для того, щоб країна поступилася територіями чи пішла на компроміс в обмін на бізнес-угоди. Проте Трамп не піддався і сказав Путіну, спершу закінчити війну.

"Але Путін не погодився. Тому розмова знову звелася до тристоронньої зустрічі", – резюмував Курт Волкер.

До слова, колишній спецпредставник США пояснив, що росіяни часто використовують тактику довгих монологів, яка, ймовірно, дратувала Трампа.

Крім того, робочий обід на саміті на Алясці міг бути скасований, бо американська сторона зрозуміла, що зустріч навряд чи принесе результати.

Раніше Курт Волкер припустив, що Трампа може дратувати позиція України, адже він не вбачає проблеми в тому, аби "обмінятися територіями".