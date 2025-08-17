Путінську пропозицію президент США передав Володимиру Зеленському та європейським лідерам. Глава нашої держави вкотре відкинув ідею поступок по Донбасу, передає 24 Канал.

Як Трамп відреагує на відмову Зеленського поступатися Донбасом?

В інтерв'ю для Суспільного колишній спецпредставник США у переговорах щодо України Курт Волкер зізнався, що не знає, якою буде реакція Трампа на чітку позицію Зеленського у територіальному питанні. Дипломат припустив, що президент США роздратований і Росією, і Україною.

Дональд Трамп не розуміє, наскільки важко здійснити "обмін територіями". Для нього немає різниці між поняттями "окупована Росією територія" та "визнана російська територія". Однак для міжнародного права і Україна вона суттєва.

Визнати успіх агресії – це шлях до катастрофи й майбутніх війн: Путін отримає одне і піде по інше,

– наголосив Волкер.

Нагадаємо, що раніше Дональд Трамп вже розкритикував Володимира Зеленського за відмову від "обмін територіями". Президенту США не сподобалося те, що президент України потребує для змін кордонів держави конституційне схвалення.