Третья попытка или последний шанс: Трамп отправил Уиткоффа в Россию с единственной целью

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф совершил уже третий визит в Россию. Он обсудил с Владимиром Путиным войну в Украине, но это не все ключевые темы разговора.

Между Россией и США в течение недели происходили технические разговоры. Об этом 24 Каналу рассказал представитель Украинского конгресса Америки Андрей Добрянский, отметив, что в них не участвовал ни Уиткофф, ни Госсекретарь Марко Рубио.

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С каким условием приехал Уиткофф

Технические разговоры, которые состоялись в течение недели, касались обмена заключенными между Россией и США. Его провели 10 апреля в знак "укрепления доверия". Также представители страны могли говорить о работе дипломатических миссий. Вероятно, в США хотели бы увеличить свое посольство в Москве.

Мы знаем, что Украина первой едет в США по соглашению. В Белом доме заявляли, что давали множество возможностей России остановить обстрелы,

– отметил Андрей Добрянский.

В противном случае можно ожидать санкций. К тому же американцы не понимают, почему тарифы не применяют против России, ведь она не прекращает обстрелы.

Еще в первом телефонном разговоре Трамп просил Путина о перемирии. После этого в Белом доме заявили, что недовольны тем, что происходит. Впоследствии президент США прямо обвинил Россию в затягивании процесса.

Я думаю, что Уиткофф приехал в Россию, чтобы увидеть, может ли он получить хотя бы частичное прекращение огня, которое обещали ранее. Если этого не произойдет, то есть санкции и повышение тарифов,

– добавил представитель Украинского конгресса Америки.

По сообщению СМИ, Трамп якобы поставил Путину ультиматум – достичь перемирия до конца апреля. Его он передал именно через Виткоффа.

Именно это является главным. Белый дом был недоволен телефонным разговором с Путиным. Мы знаем, что должны были быть дополнительные разговоры, но Трамп уже их не хотел, пока не будет изменений в поведении России,

– подчеркнул Андрей Добрянский.

Трамп был уверен, что совсем скоро объявит о наступлении мира, но Россия упорно не хочет присоединиться к мирному урегулированию. Поэтому вполне вероятно, что ультиматум действительно существует.

Напомним, встреча Путина и Виткоффа продолжалась более 4 часов. Стороны встретились в Санкт-Петербурге и говорили об аспектах урегулирования войны. Также были представители российской власти, среди которых ближайшие помощники главы Кремля.