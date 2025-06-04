Объявили новую помощь и создание совместного оборонного производства: итоги "Рамштайна"

Состоялось 28-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Во время встречи ряд стран объявили новые пакеты помощи Украине.

Также договорились о создании механизма оборонного производства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины й заявление Рустема Умерова, сделанное в среду, 4 июня.

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Какую помощь получит Украина

Во время заседания Великобритания объявила рекордную помощь на поставку дронов – 350 миллионов фунтов, что позволит передать Украине 100 тысяч дронов в 2025 году. В общем, в 2025 году британская военная поддержка составляет 4,5 миллиарда фунтов.

Из них 247 миллионов фунтов будет направлено на подготовку ВСУ. В то же время Германия одобрила новый пакет военной помощи на 5 миллиардов евро. Бундестаг, по данным украинского Министерства обороны, уже утвердил соответствующее решение.

В пакет помощи от Берлина входят финансирование дальнобойного вооружения, которое будет производиться в Украине, а также передача систем противовоздушной обороны, оружия и боеприпасов. Кроме того, Киев получит военные помощь от Нидерландов.

Согласно обнародованной информации, Нидерланды предоставляют Киеву пакет помощи стоимостью 400 миллионов евро. В украинском оборонном ведомстве заявляют, что в него входят противоминный корабль, катера и морские дроны.

Бельгия объявила долгосрочную инициативу, которая предусматривает ежегодную помощь Украине в размере 1 миллиарда евро, известно, что такая поддержка продлится до 2029 года. Также в рамках вышеупомянутой инициативы, Киеву передадут противоминный корабль.

Норвегия выделяет Украине 700 миллионов долларов на дроны, с фокусом на поддержку украинского оборонно-промышленного комплекса, а также 50 миллионов долларов, которые направят в фонд NSATU Trust Fund.

Канада предоставит 45 миллионов долларов на дроны, средства РЭБ, IT-решения, и бронированные машины Coyote и Bison. От Швеции направят 440 миллионов евро на международные программы по закупке артиллерийских боеприпасов, дронов и другого вооружения.

Я благодарен всем странам, которые продолжают поддерживать Украину. Спасибо моим очень хорошим друзьям, министру Гили и министру Писториусу, за организацию этой встречи. Мир в Украине должен быть справедливым, длительным и защищенным международным единством. Вместе мы работаем над достижением этого,

– заявил Рустем Умеров.

Что договорились об оборонном производстве

Рустем Умеров на совместной пресс-конференции с британским и немецким коллегами заявил, что во время "Рамштейна" Украина и государства-партнеры договорились о создании механизма оборонного производства.

Идея создания нового формата принадлежит западным столицам, объяснил министр обороны, которые предложили помощь в построении нового оборонного производства, принадлежащего украинским оборонным компаниям.

Партнеры обратились ко мне с вопросом, могут ли украинские компании построить производство в их государствах, чтобы производить новейшие продукты. Наши партнеры готовы полностью оплатить производство и продукция будет направляться в Украину так долго, пока будет продолжаться война,

– пояснил он.

Информацию о решении в поддержку совместных оборонных предприятий подтвердил и президент Владимир Зеленский. Он отметил, что это гарантии безопасности для Украины и Европы, что агрессия России не сможет распространиться.