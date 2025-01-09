Зеленский прокомментировал итоги "Рамштайн": Украина получит дополнительные системы ПВО

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получит новые системы противовоздушной обороны. Речь идёт о "серьезных системах", некоторые из них восстанавливают.

Основным вызовом остается скорость их подготовки к использованию. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Офис Президента Украины.

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Какую помощь пообещали партнеры

Глава государства сообщил, что Украина получит "очень серьезные системы ПВО". Некоторые из них проходят восстановление. Важно, чтобы Украина получила их быстро.

Есть еще не все 19 систем, скажу откровенно. Но есть достаточно серьезное количество систем, которые прогарантировали партнеры. Будем сейчас работать, чтобы системы как можно быстрее доехали,

– говорит Зеленский.

Во время очередного заседания в формате "Рамштайн" было согласовано пакеты поддержки Украины на сумму 2 миллиарда долларов.

Отдельно Зеленский отметил создание восьми стратегических "коалиций возможностей", которые уже на бумаге. Их поддержали уже 34 страны.

Плюс, что очень важно – это 8 коалиций способности это уже на бумаге. 34 страны уже поддерживают эти стратегические коалиции. Чтобы было понятно, что это коалиция ПВО, коалиция разминирования, морская коалиция, артиллерия и тому подобное. И все это усиливает Украину,

– рассказал Владимир Зеленский.

Усиление сил ПВО касались в частности переговоры с премьером Италии Мелони в Риме.

Напомним, в Германии 9 января состоялась 25-я встреча в формате "Рамштайн". 24 Канал собрал ключевые моменты встречи.