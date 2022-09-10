Хорошие новости из "Рамштайна": Арестович анонсировал "загадочную" военную помощь

Накануне прошла встреча на американской базе "Рамштайн". Как отметил Алексей Арестович, нашу страну ожидает "загадочная" военная помощь.

На фоне эффективного контрнаступления ВСУ по всей линии фронта очередная встреча "Рамштайн" дает дополнительные надежды. Речь идет о возможности получить именно то оружие, которое позволит еще быстрее и эффективнее выбивать врага из родной земли.

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После "Рамштайна" нас ожидают хорошие новости

Во время эфира с Марком Фейгиным советник Офиса Президента Алексей Арестович отметил, что нас ожидают хорошие новости. Но он сразу же оговорился, что детали сообщать не имеют полномочий.

Пришло время загадочных фраз. Будет звучать так – очень хорошие новости из "Рамштайна",

– подчеркнул Арестович.

По словам советника ОП, подробнее о предоставлении военной помощи могут рассказать либо партнеры, либо официальные лица нашего государства. В то же время, предполагает Арестович, подробности вообще могут не озвучивать. И здесь нет ничего удивительного, ведь можно устраивать неожиданности для кафиров.

Но зима будет, если они доживут, будет у них просто "персик"... сначала эти новости на голову некоторым упадут, а потом, возможно, мы их объявим,

– добавил советник главы ОП.

Украина получит больше оружия от США

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников в день "Рамштайна-5" провел встречу с "большими друзьями Украины". Речь идет о главе Пентагона Ллойде Остине III, а также генерале Марке Милле. Отметим, что Остин во время встречи объявил об очередном пакете военной помощи для Украины. В него входят:

дополнительные боеприпасы для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности HIMARS;

четыре 105-миллиметровых гаубицы и 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов;

дополнительные высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM;

100 бронированных высокомобильных многоцелевых колесных машин HMMWV;

1,5 миллиона патронов к стрелковому оружию;

более 5 тысяч противотанковых систем;

тысяча 155-миллиметровых снарядов дистанционных противоброневых мин RAAM;

дополнительные гранатометы и стрелковое оружие;

50 БМП;

приборы ночного видения и другое полевое оборудование.

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