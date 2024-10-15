Как отмена "Рамштайн" повлияет на боевые действия в Украине

Встреча контактной группы в формате "Рамштайн" должна была состояться 12 октября в Германии. Впрочем из-за урагана в США президент Джо Байден отказался от участия. Вскоре заседание перенесли на пока не определенную дату.

Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что вряд ли перенос "Рамштайна" будет иметь негативные значения. В частности это касается и ситуации на поле боя.

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Будут ли изменения на фронте

Положительных событий также не стоит ждать, ведь решения, которые нужны Украине, до сих пор не приняты. По словам Свитана, для того, чтобы не разочаровываться в "Рамштайне" не нужно им очаровываться. Потому что все так его ждали, что сейчас его даже не проводят.

Здесь исключительно политическая конъюнктура. Она образовалась в связи определенными предпочтениями со стороны США. Сейчас демократы, к которым принадлежит Джо Байден, имеют другие направления, на которых стоит сосредоточиться. Накануне выборов важно себя проявить,

– отметил Роман Свитан.

Вероятно, политтехнологи кандидата от демократов Камалы Харрис рекомендовали Байдену не расшатывать ситуацию с Россией, не поднимать эти вопросы и перенести "Рамштайн" на время после выборов.

Это лишь политические обстоятельства. Разочаровываться не стоит, потому что мы этого ожидали. Техника, боеприпасы, которые были согласованы, все равно поставляют на фронт,

– подытожил военный эксперт.

Напомним, что в Пентагоне заявили, что заседание перенесли на неопределенное время. Работа в группах продолжается, чтобы предоставить Украине все необходимые возможности на поле боя.