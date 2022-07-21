"Рамштайн" – самая действенная международная поддержка, – политолог назвал причины

Формат "Рамштайн" – это наиболее действенная и представительная международная поддержка для Украины. В сущности, 50 государств объединились, чтобы помочь ВСУ.

Об этом 24 каналу рассказал украинский политолог Александр Сушко. По его словам, на встрече "Рамштайн" все эти государства демонстрируют не только политическую солидарность и осуждение агрессии, но и оказывают конкретную помощь для ВСУ.

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Правильно, что не объявляют конкретный список помощи

Для Украины очень важно, что снабжение оружием не происходит хаотично. "Рамштайн" помог систематизировать всю помощь, учитывая потребности ВСУ и возможности других государств.

Есть попытки систематического снабжения, которое согласовывается странами и отражает потребности Украины и реальные возможности украинского войска освоить в короткие сроки те или иные виды вооружений. Очень важно, что мы имеем формат, который превращает индивидуальное предложение отдельных стран в систематическую помощь,

– отметил Александр Сушко.

Конечно, украинцы хотели бы узнать конкретный список оружия, которое получит Украина после встречи "Рамштайн-4". Однако, как отмечает Сушко, никто подобные данные не будет обнародовать. Ведь россия всячески пытается сорвать и уничтожить все западные поставки. Зачем помогать врагу такой информацией?

"Поэтому говорить, сколько и когда – было бы очень опрометчиво. Но в общем мы можем понимать, что эта помощь опирается на запросы Украины и возможности конкретных стран", – отметил политолог.

Сушко о помощи от партнеров: смотрите видео

Украина получит дополнительные HIMARS

20 июля состоялась уже 4 встреча контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Есть хорошие результаты: Украина получит от США еще четыре артиллерийских ракетных системы HIMARS.

Кроме того, генерал армии США Марк Милли сообщил, что США и союзники должны передать Украине около 20 таких систем. Сейчас, по некоторым данным, у ВСУ 12 HIMARS. А уже около 200 военных прошли соответствующие учения.