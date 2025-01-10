Умеров назвал ключевые достижения заседания "Рамштайн" и приоритеты стратегии на 2025 год

На военной базе "Рамштайн" в Германии 9 января состоялось 25-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины. Встреча под председательством США прошла при участии военного руководства полсотни стран.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова. По его словам, это заседание стало очередным этапом в усилении обороноспособности Украины.

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Ключевые достижения 25-го заседания

Рустем Умеров сообщил, что за почти три года полномасштабной войны участники "Рамштайна" задекларировали более 145 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности Украине. По его словам, это стало результатом настоящего единства свободного мира.

Министр обороны заявил, что достижением стало утверждение дорожных карт развития украинских Сил обороны до 2027 года, разработанных в рамках 8 Коалиций возможностей:

авиация

ПВО

морские способности

артиллерия

бронетехника

ИТ

дроны

разминирование

Мы перешли на новый уровень сотрудничества: в дополнение к закрытию насущных потребностей войны будем также работать над построением долгосрочных возможностей нашей армии,

– отметил Умеров.

Результаты от партнеров

Министр также поделился результатами от партнеров Украины:

​ США : новый пакет помощи на сумму 500 миллионов долларов, в который войдут ракеты для ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и оборудование для самолетов F-16.

: новый пакет помощи на сумму 500 миллионов долларов, в который войдут ракеты для ПВО, ракеты класса "воздух-воздух" и оборудование для самолетов F-16. Канада : помощь на 440 миллионов канадских долларов, включая 100 миллионов на закупку украинского оружия по Датской модели.

: помощь на 440 миллионов канадских долларов, включая 100 миллионов на закупку украинского оружия по Датской модели. Великобритания: вместе с союзниками по НАТО передаст Украине 30 000 новых беспилотников на сумму 45 миллионов фунтов. В проекте участвуют Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция.

вместе с союзниками по НАТО передаст Украине 30 000 новых беспилотников на сумму 45 миллионов фунтов. В проекте участвуют Дания, Нидерланды, Латвия и Швеция. Норвегия : 700 миллионов норвежских крон для закупки дронов в рамках многонациональной инициативы.

: 700 миллионов норвежских крон для закупки дронов в рамках многонациональной инициативы. Германия : в 2025 году передаст 6 систем ПВО IRIS-T и в ближайшее время предоставит 50 ракет-перехватчиков к этим системам.

: в 2025 году передаст 6 систем ПВО IRIS-T и в ближайшее время предоставит 50 ракет-перехватчиков к этим системам. Исландия : профинансирует производство украинского оружия в рамках "датской модели" на сумму 2 миллиона евро.

Военная стратегия на 2025 год

По словам Рустема Умерова, во время встречи Украина также представили стратегию, которая базируется на четырех ключевых приоритетах:

стабилизация линии фронта укрепление обороноспособности Украины усиление защиты неба и морских путей асимметричный ответ на попытки агрессора достичь преимущества через масштаб

Двусторонние переговоры

В рамках заседания министр обороны Украины провел продуктивные встречи с коллегами из США, Норвегии, Италии и Нидерландов. Там министры обсудили конкретные планы по поддержке на 2025 год и обеспечение выполнения уже анонсированных пакетов помощи.

Во время разговора с министром обороны Нидерландов Рубеном Брекельмансом речь шла об инвестициях в совместные оборонные проекты, в частности производство дальнобойных дронов. Также министры подняли тему использования доходов от замороженных российских активов на развитие предприятий, изготавливающих запчасти для дронов.

Совместно с партнерами мы строим сильную оборону Украины, которая приближает нашу победу и справедливый мир,

– подытожил Рустем Умеров.

К слову, ранее Владимир Зеленский подтвердил, что следующее заседание в формате "Рамштайн" пройдет уже в феврале этого года. Отмечается, что страны-партнеры уже согласовали эту встречу.