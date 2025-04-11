ПВО, боеприпасы и коалиция РЭБ: Умеров подвел итоги "Рамштайна"

В Брюсселе 11 апреля состоялось 27 заседание Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн". Во время встречи партнеры согласовали Украине новые системы ПВО, закупку боеприпасов и выделение денежной помощи.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова.

К теме Участники "Рамштайн" не видят признаков окончания войны

Каких договоренностей удалось достичь во время заседания "Рамштейна"

Рустем Умеров рассказал, что с момента предыдущей встречи наши партнеры анонсировали более 21 миллиарда долларов помощи Украине в сфере безопасности. По словам министра, это результат настоящего единства свободного мира.

51 страна мира объединилась сегодня для помощи Украине. Благодарен Великобритании и Германии за лидерство на заседании. Спасибо моим добрым друзьям Джону Гили и Борису Писториусу лично за то, что работа в рамках "Рамштайн" продолжается,

– отметил глава Минобороны.

Он также поделился, что по итогам встречи партнеры объявили о новых шагах поддержки:

Германия в 2025 году передаст 4 системы ПВО IRIS-T и 300 ракет-перехватчиков к этим системам, 30 ракет для Patriot, 15 танков Leopard-1, 25 боевых машин Marder, и дополнительные 100 тысяч артиллерийских боеприпасов. В общем, сумма дополнительной помощи до 2029 года составит 11 миллиардов евро .

в 2025 году передаст 4 системы ПВО IRIS-T и 300 ракет-перехватчиков к этим системам, 30 ракет для Patriot, 15 танков Leopard-1, 25 боевых машин Marder, и дополнительные 100 тысяч артиллерийских боеприпасов. В общем, сумма дополнительной помощи до 2029 года составит . Великобритания предоставит помощи на 450 миллионов фунтов стерлингов (более 519 миллионов евро): сотни тысяч дронов, радиолокационные системы и ремонт ранее предоставленной техники.

предоставит помощи на (более 519 миллионов евро): сотни тысяч дронов, радиолокационные системы и ремонт ранее предоставленной техники. Норвегия предоставила 100 миллионов фунтов стерлингов (около 115 миллионов евро) на финансирование пакета помощи, объявленного Великобританией. Также Норвегия увеличила военную поддержку в 2025 году на 5 миллиардов евро и объявила о 1 миллиарде евро помощи, в частности на боеприпасы и ПВО/ПРО.

предоставила (около 115 миллионов евро) на финансирование пакета помощи, объявленного Великобританией. Также Норвегия увеличила военную поддержку в 2025 году на и объявила о помощи, в частности на боеприпасы и ПВО/ПРО. Бельгия объявила о выделении пакета военной помощи стоимостью 1 миллиард евро .

объявила о выделении пакета военной помощи стоимостью . Дания объявила о 25 пакете военной помощи стоимостью почти 900 миллионов евро .

объявила о 25 пакете военной помощи стоимостью почти . Литва планирует выделить 20 миллионов евро на закупку боеприпасов.

планирует выделить на закупку боеприпасов. Эстония в ближайшее время предоставит Украине 10 тысяч артиллерийских боеприпасов , а также сухие пайки для нужд ВСУ.

в ближайшее время предоставит Украине , а также сухие пайки для нужд ВСУ. Нидерланды выделяют 150 миллионов евро на усиление противовоздушной обороны Украины.

Еще один важный результат заседания, по данным Умерова, это создание коалиции РЭБ при лидерстве Германии.

"Это важное решение, которое соответствует требованиям времени и усиливает наших воинов на фронте", – отметил министр.

Он также отметил, что совместно с партнерами наша власть строит сильную оборону Украины, которая приближает нашу победу и справедливый мир.