Посетит сразу 3 страны: в Пентагоне раскрыли планы Хегсета на встречу "Рамштайн"

В Брюсселе 12 февраля состоится новая встреча в формате "Рамштайн", участие в которой примет новый министр обороны США Пит Хегсет. Сейчас в Пентагоне раскрыли его планы относительно Украины.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на анонс, опубликованный на сайте Министерства обороны США.

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Планы Хегсета на "Рамштайн"

В Брюсселе 12 февраля в штаб-квартире НАТО состоится новая встреча в формате "Рамштайн". Впервые США не будут возглавлять заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины, и эту роль на себя возьмет Великобритания.

В то же время новый министр обороны США Пит Хегсет посетит встречу. В Пентагоне сообщили, что во время заседания в формате "Рамштайн" он подтвердит приверженность Дональда Трампа закончить войну в Украине дипломатическим путем.

В рамках поезда на заседание "Рамштайн" Хегсет также планирует посетить 3 страны. Так, 10 февраля новый министр обороны США впервые прибудет в Германию, затем отправится в Брюссель на заседание "Рамштайн", а напоследок первого визита в Европу – встретится с официальными лицами в Польше.

Как отметили в Пентагоне, на своей первой встрече министров НАТО с коллегами из стран-союзников Пит Хегсет будет общаться с членами Альянса и партнерами, чтобы обсудить необходимость увеличения расходов на оборону, усиление европейского лидерства и расширение мощностей оборонной промышленности по обе стороны Атлантики.

Кроме того, глава Пентагона подтвердит приверженность президента США Дональда Трампа к дипломатическому прекращению в Украине, причем как можно скорее. Он также подчеркнет необходимость усиления европейского лидерства в безопасностной помощи Украине.