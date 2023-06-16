Украина уже построила многоуровневую систему ПВО: Резников анонсировал важное усиление
Министр обороны Украины заявил, что Украина уже построила многоуровневую систему ПВО и сейчас развивает ее. Кроме того, в стране начала развиваться морская коалиция.
После заседания НАТО 15 июня Алексей Резников рассказал, как сейчас выстраивается система ПВО в Украине. Об этом из Брюсселя сообщает корреспондентка 24 Канала.
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Скоро Украина получит первые ЗРК "Hawk"
По словам Резникова, Украина начала развивать многоуровневую систему ПВО:
- На самом высоком высоком уровне находятся наиболее развитые в мире системы ПВО: Patriot, Nasams, Iris-T, SAMP-T.
- На среднем уровне находятся системы Crotale, "Гепарды" и все же пока еще советские системы.
- На более низких уровнях наши защитники используют ПЗРК.
Резников отметил, что силы ПВО Украины значительно усилятся, когда Украина получит новые самолеты.
Любая воздушная система – это платформа, но она восполняет определенные недостатки противовоздушной обороны,
– объяснил Резников.
Более того, Украина благодаря своим партнерам будет наращивать ПВО и дальше. Резников отметил, что партнеры Украины обязались и предоставить нашим защитникам новые системы и ракеты.
Министр обороны сообщил, что в июне – июле Украина может получить первые "Hawk" и ракеты к ним.
Также он обратил внимание, что в Украине начала зарождаться и морская коалиция, поскольку по два корабля передали Великобритания и Нидерланды, а Турция строит корвет для Украины.
Ряд стран вызвались усилить украинскую ПВО
- 15 июня Минобороны США, Дании, Нидерландов и Великобритании выпустили совместное заявление. Они объявили, что работают над тем, чтобы поставить Украине высокоприоритетное оборудование ПВО, удовлетворяя самые неотложные потребности страны. В частности, в Украину доставят сотни ЗРК малой и средней дальности и связанных с ними систем. Снабжение оборудования уже началось и должно завершиться в течение нескольких недель.
- Канада тоже предоставила Украине пакет пособия на 500 миллионов долларов. В пакет включены 200 критически важных ракет для систем ПВО.
- Италия также сообщила, что выделит последний транш помощи, в который входят "наиболее важные системы вооружения для обороны Украины".