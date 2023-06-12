Самолеты точно будут, и не только F-16: почему Запад тянет время

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что на следующей встрече в формате "Рамштайн" 15 июня планируется обсудить, в частности, самолетную коалицию. Но сейчас уже можно говорить уверенно, что истребители для Украины будут точно.

Об этом 24 Каналу заявил аналитик Валерий Клочок. Он отметил, что страны НАТО и Запад официально сообщали, что они совместно планируют военные операции на территории Украины.

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"Украина конечно №1, но учитывая, что Запад оказывает эту помощь, то эти военные операции планируются совместно. Действительно, тот, кто предоставляет это оружие, он лучше знает, когда, как и где оно может быть применено", – подчеркнул Клочок.

Могут быть более современные модели

Ныне даже президент США Джо Байден приветствует тренировки украинских летчиков. Хотя Соединенные Штаты тренировали наших пилотов еще в прошлом году.

"То можно говорить с большей уверенностью, что самолеты точно будут", – сказал аналитик.

Речь идет и о том, что Украина может получить не только самолеты F-16, а и более новые и более современные модели. Но по количеству – вопрос остается открытым. Ряд стран уже официально присоединился к коалиции боевых самолетов.

То, что Резников говорит об этом сейчас, достаточно осторожно, считаю правильно. Я думаю, в позиции "согласования" в части "предоставления". Вопрос – когда. Я думаю, что они появятся тогда, когда будет нужно, когда будет начато контрнаступление,

– убежден Валерий Клочок.

F-16 для Украины