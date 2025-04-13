Переговоры Украины и России в Анкаре: в МИД ответили, правду ли написали турецкие СМИ

Турецкие СМИ написали о возможных переговорах между Украиной и Россией в Анкаре 15 –16 апреля. Отмечается, что основной темой встречи может стать безопасность Черного моря.

В МИД опровергли информацию турецких медиа. Об этом заявила ведущая ТСН.Тиждень Алла Мазур, ссылаясь на комментарий министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, передает 24 Канал.

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Что известно

Журналистка заявила, что Андрей Сибига не подтвердил переговоры в Анкаре. Министр подчеркнул, что ничего подобного не планировалось.

Днем ряд СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Турции утверждал, что в Анкаре 15 – 16 апреля состоятся переговоры между Украиной и Россией. Встреча якобы будет организована в Командовании Военно-морских сил, которое расположено в столице Турции. Между тем другие СМИ Турции писали, что должна состояться встреча по вопросам безопасности в Черном море в контексте возможного прекращения огня с участием представителей иностранных государств. Впрочем, будут ли на ней украинцы и россияне, неизвестно.