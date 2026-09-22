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24 Канал Главные новости Встреча с Трампом и новые договоренности: как проходит визит Зеленского в США
22 сентября, 17:07
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Обновлено - 17:19, 22 сентября

Встреча с Трампом и новые договоренности: как проходит визит Зеленского в США

Дария Черныш

22 сентября Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. У президента запланировано до двух десятков встреч, в том числе с американским лидером Дональдом Трампом, участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также достижение новых договоренностей.

24 Канал собирает всю информацию о ходе визита президента Украины и дипломатической делегации в Нью-Йорк.

Главное о визите Зеленского в США

 

 

17:11, 22 сентября

Президент Зеленский прибыл к Мемориалу 11 сентября, чтобы возложить цветы в память о жертвах теракта.

Он напомнил, что в результате действий террористов 25 лет назад погибли около 3 тысяч человек, среди которых были и украинцы.

Мы всегда будем помнить тех, кто борется с террором, и тех, кто стал его жертвой.

16:30, 22 сентября

Зеленский прибыл на Генеральную Ассамблею ООН

Президент прибыл в здание ООН, где встретился с несколькими делегатами. Его выступление запланировано на среду, 23 сентября.

09:45, 22 сентября

Зеленский встретился с Макроном

Зеленский обсудил с президентом Франции ситуацию в сфере безопасности и зимний пакет поддержки для Украины.

По словам украинского лидера, Украина готова обеспечить дополнительные системы ПВО SAMP/T и ракеты к ним за счет финансирования в рамках займа ЕС.

Продолжается работа сторон над производством этих систем и ракет в Украине, а также над совместной с партнерами антибаллистической программой FREYJA. Первые результаты ожидаются уже в этом году.

09:35, 22 сентября

Владимир Зеленский заявил, что сначала в Нью-Йорке встретился с американскими сенаторами.

Поблагодарил за сильную двухпартийную поддержку Украины и голосование за законопроект о санкциях Линдси Грэма. Очень правильный шаг. И когда его удастся полностью реализовать, мир и гарантированная безопасность точно станут ближе.

Также Зеленский представил сенаторам предложения по деэскалации и рассказал о потребностях Украины в средствах перехвата баллистических ракет и подготовке к зиме.

04:44, 22 сентября

Зеленский прибыл в США

Владимир Зеленский сообщил, что вместе с первой леди и дипломатической делегацией прибыл в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.

У президента запланировано около 20 встреч, в частности с президентом США, европейскими лидерами и американскими законодателями.

Подготовлен к подписанию и новый Drone Deal. Разумеется, главный приоритет Украины – приближение мира и защита жизни наших людей. Есть конкретные предложения по безопасности и решения по деэскалации, которые могут приблизить окончание войны. Работаем над укреплением ПВО и обеспечением Украины достаточными финансовыми средствами,
– добавил он.

Также в Нью-Йорке, по словам лидера, состоится саммит международной Крымской платформы.

 

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