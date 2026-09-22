Встреча с Трампом и новые договоренности: как проходит визит Зеленского в США

22 сентября Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. У президента запланировано до двух десятков встреч, в том числе с американским лидером Дональдом Трампом, участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также достижение новых договоренностей.

24 Канал собирает всю информацию о ходе визита президента Украины и дипломатической делегации в Нью-Йорк.

Главное о визите Зеленского в США