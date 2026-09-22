Встреча с Трампом и новые договоренности: как проходит визит Зеленского в США
22 сентября Владимир Зеленский прибыл с визитом в США. У президента запланировано до двух десятков встреч, в том числе с американским лидером Дональдом Трампом, участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, а также достижение новых договоренностей.
24 Канал собирает всю информацию о ходе визита президента Украины и дипломатической делегации в Нью-Йорк.
Главное о визите Зеленского в США
Президент Зеленский прибыл к Мемориалу 11 сентября, чтобы возложить цветы в память о жертвах теракта. Он напомнил, что в результате действий террористов 25 лет назад погибли около 3 тысяч человек, среди которых были и украинцы. Мы всегда будем помнить тех, кто борется с террором, и тех, кто стал его жертвой. Президент прибыл в здание ООН, где встретился с несколькими делегатами. Его выступление запланировано на среду, 23 сентября. Зеленский обсудил с президентом Франции ситуацию в сфере безопасности и зимний пакет поддержки для Украины. По словам украинского лидера, Украина готова обеспечить дополнительные системы ПВО SAMP/T и ракеты к ним за счет финансирования в рамках займа ЕС. Владимир Зеленский заявил, что сначала в Нью-Йорке встретился с американскими сенаторами. Поблагодарил за сильную двухпартийную поддержку Украины и голосование за законопроект о санкциях Линдси Грэма. Очень правильный шаг. И когда его удастся полностью реализовать, мир и гарантированная безопасность точно станут ближе. Также Зеленский представил сенаторам предложения по деэскалации и рассказал о потребностях Украины в средствах перехвата баллистических ракет и подготовке к зиме. Владимир Зеленский сообщил, что вместе с первой леди и дипломатической делегацией прибыл в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН. У президента запланировано около 20 встреч, в частности с президентом США, европейскими лидерами и американскими законодателями. Подготовлен к подписанию и новый Drone Deal. Разумеется, главный приоритет Украины – приближение мира и защита жизни наших людей. Есть конкретные предложения по безопасности и решения по деэскалации, которые могут приблизить окончание войны. Работаем над укреплением ПВО и обеспечением Украины достаточными финансовыми средствами, Также в Нью-Йорке, по словам лидера, состоится саммит международной Крымской платформы.
Зеленский прибыл на Генеральную Ассамблею ООН
Зеленский встретился с Макроном
Зеленский прибыл в США
– добавил он.
Президент Зеленский прибыл к Мемориалу 11 сентября, чтобы возложить цветы в память о жертвах теракта.
Он напомнил, что в результате действий террористов 25 лет назад погибли около 3 тысяч человек, среди которых были и украинцы.
Мы всегда будем помнить тех, кто борется с террором, и тех, кто стал его жертвой.
Президент прибыл в здание ООН, где встретился с несколькими делегатами. Его выступление запланировано на среду, 23 сентября.
Зеленский обсудил с президентом Франции ситуацию в сфере безопасности и зимний пакет поддержки для Украины.
По словам украинского лидера, Украина готова обеспечить дополнительные системы ПВО SAMP/T и ракеты к ним за счет финансирования в рамках займа ЕС.
Владимир Зеленский заявил, что сначала в Нью-Йорке встретился с американскими сенаторами.
Поблагодарил за сильную двухпартийную поддержку Украины и голосование за законопроект о санкциях Линдси Грэма. Очень правильный шаг. И когда его удастся полностью реализовать, мир и гарантированная безопасность точно станут ближе.
Также Зеленский представил сенаторам предложения по деэскалации и рассказал о потребностях Украины в средствах перехвата баллистических ракет и подготовке к зиме.
Владимир Зеленский сообщил, что вместе с первой леди и дипломатической делегацией прибыл в Нью-Йорк на 81-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН.
У президента запланировано около 20 встреч, в частности с президентом США, европейскими лидерами и американскими законодателями.
Подготовлен к подписанию и новый Drone Deal. Разумеется, главный приоритет Украины – приближение мира и защита жизни наших людей. Есть конкретные предложения по безопасности и решения по деэскалации, которые могут приблизить окончание войны. Работаем над укреплением ПВО и обеспечением Украины достаточными финансовыми средствами,
Также в Нью-Йорке, по словам лидера, состоится саммит международной Крымской платформы.