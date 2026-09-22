24 Канал збирає усе про перебіг візиту Президента України та дипломатичної команди до Нью-Йорка.

Головне про візит Зеленського до США

17:11, 22 вересня

Президент Зеленський прибув до Меморіалу 11 вересня на покладання квітів у пам'ять про жертв теракту.

Він нагадав, що внаслідок дій терористів 25 років тому загинули близько 3 тисяч людей, серед яких були й українці.

Завжди пам'ятатимемо тих, хто бореться з терором, і тих, хто став його жертвою.

16:30, 22 вересня

Зеленський прибув на Генасамблею ООН

Президент прибув до будівлі ООН, де зустрівся з кількома делегатами. Його виступ заплановано на середу, 23 вересня.

09:45, 22 вересня

Зеленський зустрівся із Макроном

З президентом Франції Зеленський обговорив безпекову ситуацію та зимовий пакет підтримки для України.

За словами українського лідера, України готова забезпечити додаткові системи ППО SAMP/T і ракети до них за рахунок фінансування в межах позики ЄС.

Триває робота сторін над виробництвом цих систем і ракет в Україні та спільною з партнерами антибалістичною програмою FREYJA. Перші результати очікують уже цього року.

09:35, 22 вересня

Володимир Зеленський заявив, що спершу у Нью-Йорку зустрівся із американськими сенаторами.

Подякував за сильну двопартійну підтримку України та голосування за санкційний законопроєкт Ліндсі Грема. Дуже правильний крок. І коли його вдасться повністю реалізувати, мир і гарантована безпека точно стануть ближчими.

Також Зеленський представив сенаторам пропозиції щодо деескалації та розповів про потреби України в засобах перехоплення балістики і підготовку до зими.

04:44, 22 вересня

Зеленський прибув до США

Володимир Зеленський повідомив, що разом із першою леді та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка на 81-шу сесію Генасамблеї ООН.

У президента заплановано близько 20 зустрічей, зокрема із президентом США, європейськими лідерами та американськими законодавцями.

Підготовлена до підписання і нова Drone Deal. Звісно, перший пріоритет України – наближення миру та захист життя наших людей. Є конкретні безпекові пропозиції та деескалаційні рішення, які можуть наблизити закінчення війни. Працюємо над посиленням ППО та забезпеченням для України достатніх фінансів,
– додав він.

Також в Нью-Йорку, за словами лідера, відбудеться саміт міжнародної Кримської платформи.