24 Канал збирає усе про перебіг візиту Президента України та дипломатичної команди до Нью-Йорка.
Головне про візит Зеленського до США
Президент Зеленський прибув до Меморіалу 11 вересня на покладання квітів у пам'ять про жертв теракту. Він нагадав, що внаслідок дій терористів 25 років тому загинули близько 3 тисяч людей, серед яких були й українці. Завжди пам'ятатимемо тих, хто бореться з терором, і тих, хто став його жертвою. Президент прибув до будівлі ООН, де зустрівся з кількома делегатами. Його виступ заплановано на середу, 23 вересня. З президентом Франції Зеленський обговорив безпекову ситуацію та зимовий пакет підтримки для України. За словами українського лідера, України готова забезпечити додаткові системи ППО SAMP/T і ракети до них за рахунок фінансування в межах позики ЄС. Володимир Зеленський заявив, що спершу у Нью-Йорку зустрівся із американськими сенаторами. Подякував за сильну двопартійну підтримку України та голосування за санкційний законопроєкт Ліндсі Грема. Дуже правильний крок. І коли його вдасться повністю реалізувати, мир і гарантована безпека точно стануть ближчими. Також Зеленський представив сенаторам пропозиції щодо деескалації та розповів про потреби України в засобах перехоплення балістики і підготовку до зими. Володимир Зеленський повідомив, що разом із першою леді та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка на 81-шу сесію Генасамблеї ООН. У президента заплановано близько 20 зустрічей, зокрема із президентом США, європейськими лідерами та американськими законодавцями. Підготовлена до підписання і нова Drone Deal. Звісно, перший пріоритет України – наближення миру та захист життя наших людей. Є конкретні безпекові пропозиції та деескалаційні рішення, які можуть наблизити закінчення війни. Працюємо над посиленням ППО та забезпеченням для України достатніх фінансів, Також в Нью-Йорку, за словами лідера, відбудеться саміт міжнародної Кримської платформи.
Зеленський прибув на Генасамблею ООН
Зеленський зустрівся із Макроном
Зеленський прибув до США
– додав він.
Президент Зеленський прибув до Меморіалу 11 вересня на покладання квітів у пам'ять про жертв теракту.
Він нагадав, що внаслідок дій терористів 25 років тому загинули близько 3 тисяч людей, серед яких були й українці.
Завжди пам'ятатимемо тих, хто бореться з терором, і тих, хто став його жертвою.
Президент прибув до будівлі ООН, де зустрівся з кількома делегатами. Його виступ заплановано на середу, 23 вересня.
З президентом Франції Зеленський обговорив безпекову ситуацію та зимовий пакет підтримки для України.
За словами українського лідера, України готова забезпечити додаткові системи ППО SAMP/T і ракети до них за рахунок фінансування в межах позики ЄС.
Володимир Зеленський заявив, що спершу у Нью-Йорку зустрівся із американськими сенаторами.
Подякував за сильну двопартійну підтримку України та голосування за санкційний законопроєкт Ліндсі Грема. Дуже правильний крок. І коли його вдасться повністю реалізувати, мир і гарантована безпека точно стануть ближчими.
Також Зеленський представив сенаторам пропозиції щодо деескалації та розповів про потреби України в засобах перехоплення балістики і підготовку до зими.
Володимир Зеленський повідомив, що разом із першою леді та дипломатичною командою прибув до Нью-Йорка на 81-шу сесію Генасамблеї ООН.
У президента заплановано близько 20 зустрічей, зокрема із президентом США, європейськими лідерами та американськими законодавцями.
Підготовлена до підписання і нова Drone Deal. Звісно, перший пріоритет України – наближення миру та захист життя наших людей. Є конкретні безпекові пропозиції та деескалаційні рішення, які можуть наблизити закінчення війни. Працюємо над посиленням ППО та забезпеченням для України достатніх фінансів,
Також в Нью-Йорку, за словами лідера, відбудеться саміт міжнародної Кримської платформи.