Встреча с Шевченко – это приговор Лукашенко – "слуга" Вениславский

Федор Вениславский прокомментировал исключение Евгения Шевченко из фракции "Слуга народа" и поездку в Беларусь. По его словам, Александр Лукашенко находится в такой ситуации, когда приходится хвататься за иллюзорную возможность продемонстрировать, что его еще кто-то уважает.

Нардеп и представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский рассказал, что подписался под решением об исключении Шевченко через несколько дней после его встречи с Лукашенко.

Кстати Скандального "слугу народа" Шевченко исключили из фракции

Шевченко поступил неэтично

Шевченко выбрали на мажоритарном округе. Поэтому, уходя из фракции, он не теряет мандат. Однако, по мнению Вениславского, нардеп мог спокойно уйти самостоятельно, но срежиссировал ситуацию об альтернативной точке зрения, которая не совпадает с президентской и большинством фракции.

Нардеп признал, что это неэтично. Он убежден, что 99% его коллег стали депутатами исключительно благодаря тому, что шли на выборы от партии "Слуга народа", которую представлял президент. Поэтому Шевченко должен согласовать свою позицию.

Для меня его поездка к Лукашенко – прежде всего, приговор самому же Лукашенко, потому что он встретился с каким-то депутатом, которого никто не знает... По-человечески Лукашенко жаль,

– подытожил Вениславский.

Что этому предшествовало