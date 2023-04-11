Лукашенко – очень креативный человек: почему клянчит гарантии безопасности у Шойгу
Министр обороны России Сергей Шойгу 10 апреля прибыл в Беларусь, чтобы встретиться с самопровозглашенным главой страны Александром Лукашенко. Диктатор боится Запада и хочет обезопасить себя от демократизации Беларуси.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев. По его словам, во взаимоотношениях России и Беларуси не все так однозначно.
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Что не так с Лукашенко
Илья Пономарев объяснил, что глава России Владимир Путин постоянно давит на Лукашенко, склоняя его к участию в войне против Украины. В то же время, белорусу удается разными способами уклоняться от принятия окончательного решения.
Господин Лукашенко – это очень креативный человек,
– заметил он.
По мнению бывшего депутата Госдумы, Лукашенко долго требовал ядерное оружие. Наконец-то Путин заявил, что даст его.
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Россию надо бить ее же методами
Илья Пономарев сосредоточил внимание на том, что, в свою очередь, Александр Лукашенко перетянул на себя одеяло и заявил, что ядерное вооружение его, оставив за бортом корабля своего друга Владимира Путина.
"В этом случае Путин будет давить на тормоза и не будет этого делать", – подчеркнул он.
По его словам, Лукашенко уже начинает говорить о гарантиях безопасности, о которых Путин заявлял с самого начала.
Это гениально! Это такой шантаж Кремля, чтобы оттянуть любые решения и перебросить мяч на сторону Кремля,
– подытожил он.
Учитывая это, неизвестно, кто еще кого под себя подминает.
Ядерная безопасность: основное
- Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что к 1 июля на территории Беларуси завершат строительство хранилища для тактического ядерного оружия. После этого его завезут в страну.
- Владимир Путин решил запугать мир в ответ на заявление Великобритании о предоставлении Украине боеприпасов с обедненным ураном. Эта новость стала причиной истерики у россиян.
- Во вторник, 4 апреля, глава минобороны государства-агрессора заявил, что Александру Лукашенко был передан комплекс "Искандер-М". Как известно, с помощью этой техники можно нанести ядерный удар.