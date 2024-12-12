Си Цзиньпин указал Кремлю на необходимость "разрядки" в войне против Украины

Лидер Китая Си Цзиньпин на встрече с председателем Совбеза России Дмитрием Медведевым вспомнил о войне в Украине. А также отметил, что она нуждается в "разрядке".

Медведев взамен заявил, что привез "личное послание" от Путина китайскому лидеру. Заявление Медведева цитируют российские пропагандистские источники, передает 24 Канал.

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Что Си сказал о войне России против Украины

Президент КНР вспомнил о войне в Украине и заявил, что нужно придерживаться трех принципов по ней.

По "украинскому вопросу" Китай уже многократно подчеркивал, что необходимо твердо придерживаться трех принципов по недопущению распространения конфликта, недопущения эскалации военных действий и недопущения подливания сторонами масла в огонь,

– сказал Си Цзиньпин.

Он также указал Медведеву, что необходимо "продвигать скорейшую разрядку ситуации". В то же время российский политик сказал, что передает Си Цзиньпину "привет и наилучшие пожелания" от Владимира Путина и личное послание от диктатора.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что стороны российско-украинской войны должны прекратить боевые столкновения, чтобы предотвратить расширение театра военных действий. Он также добавил, что не стоит оказывать военную помощь и назвал недопустимыми применение ядерного оружия и поражения ядерных объектов.