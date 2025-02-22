С Си Цзиньпином будет непросто: Трампу придется договариваться с Китаем

Си Цзиньпин посетит Соединенные Штаты Америки, чтобы встретиться с Дональдом Трампом. Цель поездки – заключить новое торговое соглашение.

Политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман в эфире 24 Канала отметил, что Си Цзиньпин во время встречи с американским президентом будет договариваться о внешней торговле. От Си Цзиньпина не стоит ожидать эмоциональности или возмущения из-за действий Трампа.

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Что будут обсуждать лидеры

"Однако Си Цзиньпин гораздо влиятельнее, чем Путин, и Трампу с ним будет нелегко. Си Цзиньпин – человек достаточно медленный, неэмоциональный, формалист в общении с другими руководителями. Поэтому он не будет нападать на Трампа", – сказал Игорь Эйдман.

Напоминаем! Дональд Трамп наложил 10% пошлину на китайские товары. Си Цзиньпин в ответ на это также ввел тарифы на товары США.

Эйдман добавил, что лидеры будут обсуждать таможенные тарифы. Дональд Трамп пытается вести "тарифные войны" с Китаем. От идеи вести их с Мексикой и Канадой он отказался, поскольку это приводит к росту инфляции.

Китайская и американская экономика – это сообщающиеся сосуды, и они взаимозависимы. Трампу, конечно, нужно договориться о порядке дел, а главное – о дальнейшем продолжении сотрудничества,

– отметил Эйдман.

Он подытожил, что таможенные тарифы, вероятно, будут отменены.