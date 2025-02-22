Політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман в ефірі 24 Каналу зазначив, що Сі Цзіньпін під час зустрічі з американським президентом буде домовлятися про зовнішню торгівлю. Від Сі Цзіньпіна не варто очікувати емоційності чи обурення через дії Трампа.

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Що будуть обговорювати лідери

"Однак Сі Цзіньпін набагато впливовіший, ніж Путін, і Трампу з ним буде нелегко. Сі Цзіньпін – людина достатньо повільна, неемоційна, формаліст у спілкуванні з іншими керівниками. Тому він не буде нападати на Трампа", – сказав Ігор Ейдман.

Нагадуємо! Дональд Трамп наклав 10% мито на китайські товари. Сі Цзіньпін у відповідь на це також увів тарифи на товари США.

Ейдман додав, що лідери будуть обговорювати митні тарифи. Дональд Трамп намагається вести "тарифні війни" з Китаєм. Від ідеї вести їх із Мексикою та Канадою він відмовився, оскільки це призводить до зростання інфляції.

Китайська та американська економіка – це сполучені судини, і вони взаємозалежні. Трампу, звісно, потрібно домовитися про порядок справ, а головне – про подальше продовження співпраці,

– зазначив Ейдман.

Він підсумував, що митні тарифи, ймовірно, будуть скасовані.