Сибига встретился с Фицо, который недавно сделал циничное заявление о "нацистах" в Украине

Недавно избранный на должность министра иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, который незадолго до этого успел возмутить новым заявлением.

О встрече со скандальным словацким чиновником сообщило МИД Украины. Встреча прошла сегодня, 18 сентября, в столице Словакии – Братиславе.

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Андрей Сибига встретился с Робертом Фицо

Сегодня в Братиславе я имел честь быть принятым Премьер-министром Робертом Фицо в развитие их тесного диалога с Премьер-министром Денисом Шмыгалем,

– сообщил глава украинского МИДа.

По его словам, они обсудили пути развития отношений между Украиной и Словакией в духе добрососедства, взаимного уважения и взаимной выгоды.

Недавно Фицо опозорился из-за очередного циничного заявления

Напомним, что на днях одиозный премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что в Украине воюют якобы "нацистские войска". По его словам, с этим "молча мирится" весь мир.

По словам Роберта Фицо, мир полон неправды и лжи, поскольку, с одной стороны, говорят о совершенных преступлениях, а с другой – якобы осуществляются невероятные компромиссы, "которые оскорбляют жертв Холокоста и расового насилия".

Он также заявил, что теперь "фашистом" в Словакии называют человека, у которого "другое мнение".