Во время встречи Дональда Трампа и Владимира Путина 15 августа на Аляске должны обсуждаться условия прекращения огня в Украине. По данным западных СМИ, Россия выдвигает жесткие условия по территориальному размену. Однако это может стать ловушкой для нашей страны.

Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что Россия отказалась от позиции ультиматумов и теперь предлагает якобы компромисс. Однако он имеет очень много подводных камней.

К теме Это "предварительная" встреча, я скажу ему завершить войну, – Трамп о предстоящем разговоре с Путиным



Какие последствия для Украины, если она не пойдет на договоренности Трампа и Путина?

Фесенко объяснил, что Кремль предлагает якобы простую идею. Украина должна отвести войска из Донецкой области в обмен на прекращение огня.

Это уже не ультиматум, как раньше – отдайте Запорожье, Херсон, а односторонняя уступка со стороны Украины. Однако очевидно, что это нам никоим образом не гарантирует реального прекращения огня,

– заметил политолог.

Сначала, по его словам, Путин может формально прекратить огонь, пока Украина отводит войска из Донецкой области, а потом выдвинет новый ультиматум: еще должна отдать Запорожье и Херсон, как он требовал ранее.

Это для нас никоим образом неприемлемо. И Путин сделал на это ставку, чтобы спровоцировать наш отказ и чтобы потом обвинить Украину в том, что она не хочет прекращения войны,

– подчеркнул он.

Соответственно, тогда может произойти прекращение поставок оружия для Украины, критическое отношение к ней, а никаких санкций против России не будет.

В то же время для Дональда Трампа сейчас важно, чтобы были определенные договоренности по хотя бы поэтапному прекращению огня. Первым шагом, как предположил Фесенко, может быть прекращение огня в воздухе.

Также американцы, по его мнению, схватились за территориальный размен – украинцы якобы отойдут из Донецкой области, а россияне – с оккупированных частей Харьковщины и Сумщины. США еще могут требовать как личный бонус для Трампа, чтобы россияне отдали часть оккупированной территории Запорожской области, где расположена ЗАЭС, которая должна перейти под контроль Соединенных Штатов.

Кроме того, речь идет о том, чтобы под контроль Украины передали Кинбурнскую косу, устье Днепра для обеспечения украинского мирного судоходства.

Однако все это пока идеалистические варианты. Теоретически об этом можно договориться, но будет очень непросто выполнить. Гораздо проще согласовать первый шаг – прекращение огня в воздухе,

– отметил Владимир Фесенко.

Нельзя исключать, по его мнению, что во время встречи на Аляске будет попытка договориться по Украине без Украины, а потом Трамп якобы принудит Киев к выполнению договоренностей между ним и Путиным.

Именно поэтому сейчас и Украина, и европейские партнеры активно работают с американцами, чтобы не допустить такого сценария. Для чего рассматривается вопрос об участии во встрече на Аляске украинского президента.

К слову, по данным издания Politico, европейские лидеры сосредотачивают усилия для того, чтобы Владимир Зеленский принял участие в саммите на Аляске. В частности, главный дипломат ЕС Кая Каллас провела экстренное заседание министров иностранных дел из разных стран, чтобы "обеспечить место за столом переговоров" для Владимира Зеленского.

В то же время Дональд Трамп фактически подтвердил, что президента Украины на Аляске не будет, мотивируя это тем, что, мол, Зеленский в течение трех лет ездил на различные встречи, но безрезультатно.