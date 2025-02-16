Высокопоставленные чиновники из США и России будут готовить встречу Трампа и Путина

Чиновники встретятся уже на следующей неделе в Саудовской Аравии. Цель их встречи – проложить путь к встрече Трампа и Путина.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg. Вокруг этой встречи еще много неясных моментов, как и в целом вокруг переговорного процесса. Например, есть слухи, что украинская делегация встретится с россиянами, но Андрей Ермак опроверг это.

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Что за таинственная встреча будет в Эр-Рияде

Предположительно, встреча Трампа и Путина может состояться в конце февраля. По крайней мере, об этом говорят источники Bloomberg.

Пока не совсем ясно, кто будет на встрече. Скорее всего, это будут советники по вопросам национальной безопасности.

По словам одного из собеседников, цель – согласовать дату до начала священного месяца Рамадан в марте. По словам другого чиновника, который говорил на условиях анонимности, большинство европейцев пока не были проинформированы. И хотя ожидается, что официальные лица из Украины будут присутствовать, они также, похоже, не полностью в курсе подготовительных мероприятий,

– говорится в статье.

Журналисты приводят слова Зеленского о том, что Украина недовольна возможными кулуарными договоренностями за своей спиной. Но Трамп якобы обещал участие украинцев во всех встречах.

Источники Bloomberg утверждают, что власти Саудовской Аравии пригласили представителей США, России и Украины в Эр-Рияд. Такие переговоры созывает советник по национальной безопасности Саудовской Аравии Мусайед аль-Айбан, приближенный к наследному принцу Мухаммеду бин Салману. Аль-Айбан уже представлял принца на переговорах с Ираном и США.

Впрочем, все может измениться в последний момент.