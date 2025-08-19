15 августа в Анкоридже, что на Аляске, Дональд Трамп встретился с Владимиром Путиным, где обсудили вопрос завершения войны в Украине. Российский диктатор изрядно радовался этим переговорам и не мог этого скрыть, ведь встреча с президентом США стала для Путина определенной победой своей международной изоляции.

В то же время Дональд Трамп демонстрировал странное и несвойственное ему поведение. И что интересно – настроение президента США во время встречи кардинально менялось. Ведь на красной дорожке, которую американские военные постелили российскому диктатору, Трамп не скрывал детского восторга от встречи с Путиным. А вот уже на пресс-конференции сидел с мрачным выражением лица.

Психолог Елена Шершнева в интервью 24 Каналу подробно разобрала поведение Трампа и Путина во время встречи. Почему Трамп аплодировал Путину, на что указывает поведение диктатора во время переговоров – читайте далее в материале.

Трамп радовался как ребенок на встрече с Путиным

В СМИ появлялись публикации о поражении и унижении Дональда Трампа на саммите с Владимиром Путиным 15 августа на Аляске. Сам Дональд Трамп не согласен с этим, хотя в Анкоридже как-то не очень радостно стоял вместе с Путиным на подходе к прессе и уныло поднимался по трапу своего самолета. Что мы на самом деле увидели в Анкоридже – психологическое поражение Трампа и победу Путина, или я ошибаюсь?

Трамп однозначно был не на таких позициях, как обычно. Обычно он доминирует в своих рукопожатиях, он демонстрирует это языком тела. На этот раз доминации не было. Например, когда Трамп жмет руку, он всегда в прямом смысле тянет к себе собеседника. Это мы можем увидеть на кадрах многих встреч. На этот раз он не тянул никуда руку диктатора, наоборот, поглаживал ее.

Из этого можно сделать вывод, что он не пытался доминировать. Более того, он подыгрывал шуткам диктатора и даже когда Путин буквально кривлялся и делал вид, что он не слышит вопрос об убийствах гражданских. Трамп невербально не возражал тому, что происходит, и якобы присоединялся к диктатору в его цинизме.

Как так случилось, что Трамп не доминировал? Это сразу сработали какие-то манипулятивные КГБ-шные подходы и тактики Путина? Также Трамп за закрытыми дверями на борту своего самолета ждал Путина уже со спущенным для того трапом. А самолет диктатора никак не прилетал. Как Трампу, как нарциссу, что мы разбирали ранее, было приятно ждать кого-то?

Да, с одной стороны Трампу было унизительно ждать кого-то. А с другой стороны – мы видим нетерпение и как будто детскую радость, потому что он аплодировал, а это жест нетерпения, будто – давай быстрее. Такие мимические особенности показывали, что Трамп эту встречу действительно ждал. Очевидно, исходя из своих интересов.

Мы проговаривали, что для нарциссов на первом месте стоят их прагматические интересы. Поэтому очевидно Трампу уже не терпелось удовлетворить какие-то свои прагматические интересы на этой встрече. Поэтому он ждал ее и, несмотря на все унижения, очень хотел, чтобы она таки состоялась.

Белый дом потом даже удалил эти аплодисменты для итогового видео. Мне все говорят, что на самом деле Трамп подсознательно так выражал восхищение для Путина. Как думаете, там больше было нетерпение или какое-то восхищение диктатором?

Возможно, сочетание, потому что Трамп хотел этого, он ждал этого с нетерпением, с восхищением. В этом случае это все – синонимичные эмоции. По протоколу нет необходимости аплодировать, а у Трампа это буквально вырвалось. Это было то, что его тело хотело сделать. Поэтому пусть Белый дом это удаляет, но мы увидели и свои выводы сделали.



Очень радостные Трамп и Путин на красной дорожке / Getty Images

Когда Путин своими руками, окровавленными убийствами наших детей и людей, тянул Трампа к себе, это он тоже хотел показать, кто здесь "папа"?

Да, и обычно Трамп показывает, кто "папа". Обычно Трамп тянет, но не в тот день. Это поглаживание ладони диктатора, довольно странное и не типичное для Трампа, да и вообще странное для дипломатического мира, свидетельствует о какой-то такой позиции немного снизу: я – "минус", ты – "плюс". И Трамп продемонстрировал ее определенным образом.

Путин не смог скрывать эмоций из-за нарушенного ментального состояния

Красная дорожка, уложенная и поправленная американскими солдатами, при чем на коленях, подбодрила диктатора перед встречей?

Путина подбодрило все. Мы все видели его водоворот эмоций. Он не пытался их скрывать и они вырывались в тех кривляниях, странных жестах, в его мимике и улыбках. Очевидно, ему нравилось все, потому что он снова начал пожимать руки мировым лидерам, он снова на красной дорожке. Хотя в этом случае его должны были арестовать, но его сопровождали и потом сажали в лимузин.

Конечно, он от этого всего получал циничное удовольствие, он этим упивался и даже не считал нужным это скрывать.

С другой стороны, пока на земле проложили красную дорожку, в небе в определенный момент появились истребители В-2, которые, как нам показалось, напугали Путина. Или на самом деле таких психопатов не пугают такие элементы?

У психопатов в целом пониженный порог страха. Они могут даже с каким-то интересом и возбуждением встречать такие теоретически угрожающие моменты. Поэтому, думаю, что страха действительно не было, а была вот эта его психопатическая игра. Он будто играл от начала до конца встречи: играл с Трампом, играл с журналистами, играл и получал удовольствие.

И, кстати, интересно, что он действительно этого не скрывал. По моей гипотезе, его ментальное состояние уже просто не позволяет ему этого делать. Потому что в целом он мог радоваться в душе, но не демонстрировать это таким низменным, позорным способом. Но он это делал, из чего я могу сделать выводы, что он уже чрезвычайно дестабилизирован.

То есть, его психопатия – это не просто догадки или гипотезы. Она уже вышла наружу и он не имеет сил это сдерживать даже в своей речи тела.

То есть вы думаете, что Путин уже в состоянии дисбаланса из-за того, что у него в войне идет все не так, как он задумал, и его психика, которая и так была изуродована его поступками, уже в каком-то пограничном состоянии? Как тогда это влияет на принятие Путиным решений?

Думаю, его психика действительно уже на таком пограничном состоянии. Как это может влиять? К сожалению, трудно делать прогнозы, потому что в таком состоянии человек может быть максимально неадекватным. Хотя мы и раньше видели неадекватные действия, но они шли по какому-то определенному плану Путина. Сейчас можно ожидать всего.

Надеемся, что это его расшатанное ментальное состояние все же будет на пользу. Потому что в таком расшатанном состоянии человек слабеет, становится более уязвимым. Хотя сам он этого не осознает и может дальше играть в эту игру в Наполеона, но на самом деле он становится более уязвимым.

Почему для Трампа было важно встретиться с Путиным?

Чем Трамп рисковал, посадив преступника №1 Путина в машину и оставшись фактически наедине – без охраны, переводчиков и остальных. Мог ли Путин повлиять на Трампа за считанные минуты?

Учитывая все, что происходило на самом трапе, то это влияние произошло еще до того. Вероятно, Трамп что-то себе думал, что-то знал, и уже стал в позицию "минус". Поэтому, вероятно, лимузин в корне ничего не изменил, но тоже позволил побыть наедине с диктатором и открыл диктатору "двери" для совершения каких-то дополнительных воздействий.

И хотя, как я понимаю, инициатива отменить совместный обед принадлежала команде Трампа, сам Трамп этого не хотел. Все его действия указывали на то, что он готов и лимузин свой предоставить, и руку жать, и делать все, что диктатор ему скажет.



Трамп подыгрывал Путину, когда тот шутил и кривлялся / Getty Images

Какие запросы Трампа это могло бы удовлетворить?

Какие-то его личные амбиции, запросы и интересы. Очевидно, есть тот интерес, который не разглашается, но все эти действия указывали на то, что у Трампа есть этот личный интерес, который Путин может удовлетворить. И Трамп, аплодируя, показывал, что он в ожидании того, что Путин это сделает.

На что указывает поведение Путина на пресс-конференции?

В России все пронизано этой "победой" Путина, мол, они такие большие – встретились на Аляске с Трампом. А вот Путин с его разбалансированным состоянием тоже чувствует это как "победу", или это ощущение не так важно для психопата?

К сожалению, так и есть, вероятно. Мы это видели опять же по его водовороту эмоций, которые он выражал. Действительно то, что ему жмут руку, приглашают, не арестовывают и со всеми почестями встречают – это маленькая победа для диктатора и он ею упивался, не скрывая этого. За этим наблюдал весь мир, а Путин наслаждался.

Надеемся, что на этой победе все и закончится, потому что она довольно сомнительна и смехотворна. Он проявлял себя просто позорно и забавно. Было стыдно смотреть на то, как он кривляется, как он себя демонстрирует, но если его соотечественники считают, что это победа, то какая страна – такой и уровень побед.

Когда корреспонденты спрашивали Путина для чего он убивает украинских гражданских и когда прекратит это делать, диктатор кривлялся, при этом, несвойственно человеку, широко расставив ноги. Российская пропаганда сказала, что это якобы доминантная оппозиция. А что вы видите за всеми этими жестами, поведением Путина, когда он сидел вместе с Трампом перед началом встречи?

То, что он выкрикивал, складывал руки в рупор – это как раз о том, что он не может утолить собственные эмоции. А насчет широко расставленных ног, то я считаю, что это просто заученная поза. Все знают, что во время переговоров надо руки держать домиком, мужчине широко расставлять ноги, потому что это доминантная позиция.

Путин всеми возможными способами пытался показать эту доминантность, которой, возможно, на самом деле и нет, но очень хочется ее демонстрировать. Ноги расставил настолько широко, насколько мог. Думаю, если бы мог сесть на шпагат, он бы и это сделал, потому что чем больше продемонстрировать, тем лучше.

Демонстрируется обычно то, чего нет внутри. Если внутри есть уверенность, то нет необходимости так ярко это демонстрировать извне. Здесь очевидно была потребность прямо максимально это все показывать, чтобы якобы доминировать. Но, по моему мнению, как психолога, настоящая сила в спокойствии, в сдержанности, в тихом голосе. А когда человек кричит, выкрикивает, ерзает на месте и складывает руки в рупор, то это совсем не о силе и совсем не об уверенности.

В конце встречи Трамп выглядел разочарованным: как может действовать теперь?

Каким вам показалось поведение Трампа? Потому что я не увидела на его лице сильной радости. Это было после той поездки в лимузине.

Мы видели натянутую улыбку, когда делали снимок, а так – радости не было. Но у него не было таких попыток продавливать границы, доминировать, как на встрече, например, с Владимиром Зеленским. То есть у него был совсем другой вайб, другой настрой.

Посмотрим, о чем это все, но, очевидно, не так сложилась встреча, как хотел Трамп, потому что то его детское ожидание на трапе потом проявляется в диссонансе с тем его выражением, которое мы увидели уже на пресс-конференции.

Не показалось ли вам, что Трамп как-то уныло возвращался к своему самолету? Или это также может свидетельствовать, что Трамп понял, что его ожидания не оправдались?

Очевидно так, потому что те эмоции, которые мы можем считывать до и после встречи, – отличаются. И кто знает, о чем то разочарование, но вероятно, какое-то разочарование таки произошло для Дональда Трампа.



На пресс-конференции Трамп сидел уже не такой радостный / Getty Images

Как дальше должен вести себя разочарованный нарцисс? Или он все равно сохраняет какие-то теплые эмоции, которые у него были к Путину, даже после того?

Разочарованный нарцисс имеет теплые эмоции только к себе и к своим интересам. Он будет искать новые пути, как эти интересы удовлетворить, сдаваться он не будет. Мы знаем его биографию, где он много раз не сдавался, вероятно, сейчас он руки не опустит и будет думать дальше, как сделать выгоднее для себя. Только эта задача стоит перед ним и он будет идти к этому.

Я же правильно понимаю – в конце концов Трамп не имеет целью защитить интересы Путина или защитить интересы Зеленского или украинского народа, он исключительно думает о собственных интересах? То есть нельзя сказать, что Трамп играет за чью-то сторону?

Ни в коем случае Трамп не будет играть ни за чью сторону, кроме своей собственной. Возможно, нам – украинцам хотелось бы, чтобы он в душе хоть немного сопереживал, но это напрасные надежды. Нарциссы не умеют сопереживать. И с такой лаской пожимать руку диктатору не мог бы эмпатийный, сочувствующий мировой лидер. Поэтому оставим эти ожидания. Никому он не сопереживает – ни нам, ни диктатору. Ни за кого он не болеет – только за собственный интерес.

Владимир Зеленский встретился с Трампом вместе с европейскими лидерами. При чем для встречи выбрали тех, к кому Трамп прислушивается. Способны ли они изменить мнение Трампа после встречи с Путиным?

Конечно, могут, если предложат что-то такое, что заинтересует нарцисса – в чем он увидит большую выгоду для себя. Тогда его мнение может измениться. И эксперты, и психологи уже много раз отмечали, что Трамп является достаточно импульсивным и переменчивым человеком. То есть он действительно может полярно менять мнение, менять свои планы, в зависимости от того, кто даст ему лучшую выгоду и где его интерес лучше будет удовлетворен.

Есть ли вероятность, что, если Трампу что-то не понравится, то он может просто оставить все переговоры по войне, или эта Нобелевская премия мира таки маячит в его воображении?

Для нарцисса важны деньги, но, вероятно, дороже денег, какие-то амбициозные цели, которые могут подпитать его эго. Как видите, Трамп имеет амбициозные цели в бизнесе, в финансах, в политике. Он уже достиг вероятно того, чего хотел, но нарциссу всегда мало. Он никогда не чувствует, что его "жажда" утолена. Нет, он хочет больше. Если сейчас его цель – это Нобелевская премия, то он упорно будет идти к этой цели. И вряд ли удовлетворится просто спокойным руководством своего государства.